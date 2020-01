Podozrenie na nákazu novým koronavírusom v Rakúsku sa nepotvrdilo

Viedeň 26. januára (TASR) - V Rakúsku sa nepotvrdilo podozrenie na prvý prípad nákazy novým koronavírusom známym pod označením 2019-nCoV, ktorý sa šíri z Číny. Informovala o tom v nedeľu večer webová stránka rakúskeho denníka Kurier.



Podozrenie sa preverovalo v súvislosti s čínskou letuškou, ktorú v sobotu večer hospitalizovali s príznakmi chrípkového ochorenia v Nemocnici Františka Jozefa vo Viedni.



Testy, ktoré vykonali odborníci zo Viedenskej zdravotníckej univerzity, však dokázali, že pacientka nie je novým vírusom infikovaná.



"Chcel by som obzvlášť poďakovať tímu virologického centra Viedenskej zdravotníckej univerzity, ktorý testy realizoval tak rýchlo a poskytol istotu v tejto dôležitej otázke," uviedol predstaviteľ asociácie viedenských nemocníc Michael Binder.



Hospitalizovaná čínska pacientka strávila niekoľko dní v oblasti stredočínskeho mesta Wu-chanu, ktorý je epicentrom epidémie nového koronavírusu. Príznaky ochorenia sa u nej objavili po príchode do Viedne, v dôsledku čoho aplikovali rakúski zdravotníci prísne preventívne opatrenia.



Rakúske ministerstvo vnútra zvolalo na pondelok zasadnutie pracovnej skupiny, ktorá má v súvislosti so šírením nového vírusu zvážiť ďalšie kroky. Vláda však ubezpečuje, že v Rakúsku zatiaľ nie je žiaden dôvod na obavy.