PODOZRENIE NA OTRAVU JEDLOM: Hospitalizovali 25 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Podľa televízie CNN Türk hlásili následne zákazníci danej prevádzky príznaky ako nevoľnosť a vracanie.

Autor TASR
Istanbul 22. novembra (TASR) - Dvadsaťpäť ľudí hospitalizovali v tureckom Istanbule po tom, čo v piatok neskoro večer všetci konzumovali jedlo v jednej reštaurácii, uviedli tamojšie úrady i médiá. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.

Hospitalizované osoby „sú v dobrom celkovom zdravotnom stave a podstupujú potrebné lekárske vyšetrenia a liečbu,“ napísal v piatok večer riaditeľ rezortu zdravotníctva provincie Istanbul Abdullah Emre Güner na platforme X.

Dvadsaťpäť ľudí si údajne v tej istej reštaurácii v štvrti Izmir objednalo lahmacun – tradičnú chlebovú placku s mletým mäsom, zeleninou a korením.

Podľa televízie CNN Türk hlásili následne zákazníci danej prevádzky príznaky ako nevoľnosť a vracanie. Miestne úrady následne zapečatili reštauráciu, ktorá fungovala bez licencie, dodala televízia.

V uplynulých dňoch došlo v Istanbule aj k úmrtiam štvorčlennej rodiny z Nemecka, ktorá tam trávila dovolenku. Pôvodne sa vychádzalo z toho, že ide o otravu jedlom, aktuálne sa však predpokladá, že úmrtia súvisia s vystavením chemikáliám – pravdepodobne s únikom výparov z pesticídov do ich hotelovej izby. Konečná správa z pitvy sa stále čaká.

Pri samostatnom incidente bolo v piatok 14 stredoškolákov prevezených do nemocnice s podozrením na otravu jedlom po tom, čo zjedli kuracie mäso zo školskej jedálne, informovali v sobotu miestne médiá vrátane denníka Habertürk.

Študenti v susednej provincii Kocaeli hlásili krátko po obede nevoľnosť a vracanie a boli prevezení do niekoľkých miestnych nemocníc. Všetci sú v dobrom stave, uviedli úrady.

Najnovšie incidenty zintenzívnili kontrolu bezpečnosti potravín a inšpekcií v Istanbule, ktorý patrí medzi obľúbené medzinárodné turistické destinácie, dodáva DPA.
