Podozrivá z útoku nožom v Hamburgu sa na súde priznala k činu

Hamburg 25. mája (TASR) - Tridsaťdeväťročná žena podozrivá z piatkového útoku nožom na železničnej stanici v nemeckom meste Hamburg, ktorý zranil 18 ľudí, sa na súde priznala k činu. Uviedla to v nedeľu hovorkyňa prokuratúry pre agentúru DPA, píše TASR.



Nemku zadržali v piatok večer po tom, čo podľa polície útočila na cestujúcich na nástupišti medzi koľajami 13 a 14. Žena je obvinená v 15 prípadoch pokusu o vraždu a ťažkého ublíženia na zdraví. V sobotu ju súd nariadil umiestniť do psychiatrickej liečebne.



Obvinenia sa podľa polície vzťahujú na osoby, ktoré boli nožom priamo zranené a utrpeli rezné alebo bodné rany rôznej závažnosti. Zvyšné obete utrpeli iné zranenia, a to v dôsledku šoku alebo pádu.



Polícia už vopred vylúčila, že by mal útok na železničnej stanici politicky motív. Naopak, podľa nej existujú veľmi konkrétne indície, že podozrivá trpí duševnou poruchou. Útok pomohli zastaviť dvaja okoloidúci.



Medzi zranenými sú tri ženy vo veku 24, 52 a 85 rokov, ako aj 24-ročný muž, ktorých po útoku previezli do nemocnice so život ohrozujúcimi zraneniami. Ostatní utrpeli ľahšie alebo závažnejšie poranenia. Všetci 18 sú momentálne v stabilizovanom stave.