< sekcia Zahraničie
Podozrivé tašky: Úrady zastavili dopravu na stanici Midi v Bruseli
Stanica je súčasťou hlavného dopravného uzla vysokorýchlostnej železničnej dopravy spájajúcim Brusel, Paríž, Londýn, Amsterdam a Nemecko.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 23. marca (TASR) - Poobedňajšia evakuácia najväčšej stanice v Bruseli - Midi - skomplikovala v pondelok železničnú dopravu. Iba deň po desiatom výročí smrtiacich teroristických útokov sa na stanici našli podozrivé tašky, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Úrady stanicu uzavreli po nájdení jednej podozrivej tašky vo vlaku a ďalšej na nástupišti, ozrejmil hovorca polície. Podľa jeho slov tašky skúmala polícia aj špeciálna vojenská pyrotechnická jednotka. Agentúra Belga neskôr informovala, že ich obsah bol neškodný.
Cez vlakovú stanicu Midi prechádza väčšina vlakov v belgickom hlavnom meste, no v pondelok od približne 17.30 h neprišiel ani neodišiel jediný vlak, ozrejmil hovorca štátneho železničného prevádzkovateľa SNCB Vincent Bayer.
Stanica je súčasťou hlavného dopravného uzla vysokorýchlostnej železničnej dopravy spájajúcim Brusel, Paríž, Londýn, Amsterdam a Nemecko. Uzavretá je aj stanica metra Midi. „Zatiaľ nie je zrejmé, ako dlho bude trvať prerušenie prevádzky. Čakáme na ďalšie informácie od policajných zložiek,“ uviedla spoločnosť SNCB na svojej webovej stránke.
Agentúra Reuters pripomína, že 22. marca 2016 zahynulo pri koordinovaných bombových útokoch 32 ľudí a 340 ďalších utrpelo zranenia. Útok spáchali militanti z organizácie Islamský štát na bruselskom letisku a stanici metra Maalbeek. Belgický kráľ Filip a najvyšší predstavitelia krajiny v nedeľu vzdali hold obetiam útoku na stanici metra a na letisku.
Úrady stanicu uzavreli po nájdení jednej podozrivej tašky vo vlaku a ďalšej na nástupišti, ozrejmil hovorca polície. Podľa jeho slov tašky skúmala polícia aj špeciálna vojenská pyrotechnická jednotka. Agentúra Belga neskôr informovala, že ich obsah bol neškodný.
Cez vlakovú stanicu Midi prechádza väčšina vlakov v belgickom hlavnom meste, no v pondelok od približne 17.30 h neprišiel ani neodišiel jediný vlak, ozrejmil hovorca štátneho železničného prevádzkovateľa SNCB Vincent Bayer.
Stanica je súčasťou hlavného dopravného uzla vysokorýchlostnej železničnej dopravy spájajúcim Brusel, Paríž, Londýn, Amsterdam a Nemecko. Uzavretá je aj stanica metra Midi. „Zatiaľ nie je zrejmé, ako dlho bude trvať prerušenie prevádzky. Čakáme na ďalšie informácie od policajných zložiek,“ uviedla spoločnosť SNCB na svojej webovej stránke.
Agentúra Reuters pripomína, že 22. marca 2016 zahynulo pri koordinovaných bombových útokoch 32 ľudí a 340 ďalších utrpelo zranenia. Útok spáchali militanti z organizácie Islamský štát na bruselskom letisku a stanici metra Maalbeek. Belgický kráľ Filip a najvyšší predstavitelia krajiny v nedeľu vzdali hold obetiam útoku na stanici metra a na letisku.