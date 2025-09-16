< sekcia Zahraničie
Podozrivého v prípade Kirka obžalovali z vraždy, hrozí mu trest smrti
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 16. septembra (TASR) - Podozrivého v prípade zastrelenia amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka v štáte Utah oficiálne obžalovali z vraždy s priťažujúcimi okolnosťami. Prokurátor Jeff Gray v utorok uviedol, že na spúšti zbrane, ktorou bol zastrelený Kirk, našli stopy jeho DNA. Pre podozrivého žiada trest smrti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.