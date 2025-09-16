Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. september 2025Meniny má Ľudmila
< sekcia Zahraničie

Podozrivého v prípade Kirka obžalovali z vraždy, hrozí mu trest smrti

.
Prokurátor okresu Utah Jeff Gray hovorí počas tlačovej konferencie, na ktorej oznámil obvinenie proti Tylerovi Robinsonovi, mužovi obvinenému zo smrteľného postrelenia konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka, v utorok 16. septembra 2025 v Provo v Utahu. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 16. septembra (TASR) - Podozrivého v prípade zastrelenia amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka v štáte Utah oficiálne obžalovali z vraždy s priťažujúcimi okolnosťami. Prokurátor Jeff Gray v utorok uviedol, že na spúšti zbrane, ktorou bol zastrelený Kirk, našli stopy jeho DNA. Pre podozrivého žiada trest smrti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
.

Neprehliadnite

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

BIŠČOVÁ: Tritisíc krokov denne nestačí, hrozia civilizačné ochorenia

P. TOMÁNKOVÁ: Hlavným cieľom je momentálne olympiáda