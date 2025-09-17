< sekcia Zahraničie
Podozrivého v prípade Maddie McCannovej prepustili z väzenia
Žalobcovia sa domnievajú, že Brückner vtedy trojročnú Madeleine zavraždil v máji 2007.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 17. septembra (TASR) - Nemecký občan Christian Brückner (48), hlavný podozrivý v kauze zmiznutia britského dievčatka Madeleine McCannovej v Portugalsku v roku 2007, bol v stredu prepustený z väzenia, kde si odpykával trest za iný zločin. Prokuratúra nikdy nemala dostatok relevantných dôkazov na to, aby voči Brücknerovi vzniesla v kauze Maddie obvinenie, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Žalobcovia sa domnievajú, že Brückner vtedy trojročnú Madeleine zavraždil v máji 2007. Dievčatko zmizlo z dovolenkového apartmánu svojej rodiny v letovisku Praia da Luz na juhu Portugalska, kým jej rodičia večerali v neďalekej reštaurácii. Došlo k tomu deň pred jej štvrtými narodeninami. Brückner akékoľvek zapojenie v tomto prípade popiera.
V minulosti sa dopustil viacerých zločinov sexuálneho násilia. Doteraz si vo väzení v nemeckom meste Sehnde odpykával sedemročný trest za znásilnenie 72-ročnej americkej turistky v roku 2005. Stalo sa to v rovnakom letovisku, kde sa o dva roky neskôr stratila Madeleine.
V októbri 2024 ho súd v Nemecku zbavil všetkých obvinení v nesúvisiacom procese týkajúcom sa znásilnenia a sexuálneho zneužívania detí v Portugalsku.
Nemecké orgány činné v trestnom konaní na začiatku septembra vyjadrili znepokojenie, že Brückner by mohol po prepustení z väzenia z krajiny ujsť. Hlavný žalobca v prípade Madeleine Christian Wolters pre AFP vtedy povedal, že sa domnieva, že tento muž zostáva „zásadne nebezpečný“. Dodal, že podozrivý sa „vo väzení nepodrobil žiadnej terapii ani podobnému liečeniu, čo znamená, že z nášho pohľadu musíme predpokladať recidívu“. Túto domnienku potvrdil aj expert v oblasti psychiatrie, ktorý Brücknera posudzoval.
Prípad nezvestnej Maddie upútal pozornosť celého sveta a zostáva stále nevyriešený.
