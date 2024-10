Podozrivého zo zmiznutia dievčatka súd zbavil obvinenia v inom procese

Berlín 8. októbra (TASR) - Hlavného podozrivého v prípade zmiznutia britského dievčatka Madeleine McCannovej apred 17 rokov súd v Nemecku v utorok zbavil všetkých obvinení v nesúvisiacom procese týkajúcom sa znásilnenia a sexuálneho zneužívania detí. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Štyridsaťsedemročný Nemec Christian Brückner je oficiálne identifikovaný ako podozrivý v prípade trojročnej Maddie, ktorá zmizla v roku 2007 z dovolenkového apartmánu svojej rodiny v letovisku Praia da Luz na juhu Portugalska, kým jej rodičia večerali v neďalekej reštaurácii. Došlo k tomu deň pred jej štvrtými narodeninami.



On sám popiera akékoľvek zapojenie a doteraz voči nemu nevzniesli žiadne obvinenia. V súčasnosti si vo väzení odpykáva sedemročný trest za znásilnenie 72-ročnej americkej turistky v roku 2005. Stalo sa to v rovnakom letovisku, kde sa o dva roky neskôr stratila Madeleine.



Na súde v dolnosaskom meste Braunschweig ho pôvodne obžalovali v troch bodoch zo znásilnenia s priťažujúcimi okolnosťami a v dvoch bodoch zo sexuálneho zneužívania detí. Údajne sa ich dopustil medzi 28. decembrom 2000 a 11. júnom 2017 v Portugalsku. Tieto obvinenia však nesúvisia so zmiznutím McCannovej.



Nemecký súd ho v utorok od všetkých týchto obvinení oslobodil. Predsedajúca sudkyňa Uta Engemannová uviedla, že Brückner "nemohol byť odsúdený za skutky, z ktorých je obvinený" pre nedostatok dôkazov.



Prokurátori pre Nemca žiadali 15-ročný trest odňatia slobody a označili ho za "nebezpečného psychopatického sadistu". Jeho právnik trval na oslobodzujúcom rozsudku. Prokurátori sa proti verdiktu plánujú odvolať.



Brückner neprejavil žiadnu viditeľnú reakciu na rozsudok, uviedla AFP, no s odvolaním sa na súdne dokumenty upozornila, že jeho oslobodenie môže znamenať, že ho z väzenia prepustia už na budúci rok.