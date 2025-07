Podozrivého z nárazu autom do davu v Los Angeles zadržali

Los Angeles 19. júla (TASR) - Muž podozrivý z toho, že v sobotu vrazil autom do davu v americkom meste Los Angeles a zranil najmenej 30 ľudí, je zadržaný, oznámila polícia s tým, že momentálne podstupuje operáciu v nemocnici. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



K incidentu došlo pred druhou hodinou nadránom miestneho času (11.00 h SELČ) pred nočným klubom The Vermont na ulici Santa Monica Boulevard v štvti East Hollywood. Policajti, ktorí reagovali na hlásenie o útoku so zbraňou, zistili, že vodiča vozidla rozzúrení okoloidúci z auta vytiahli a postrelili v presvedčení, že úmyselne vrazil do davu.



"Bol prevezený do nemocnice, podstupuje operáciu, je v stabilizovanom stave. Nemôže však slobodne odísť, je vo väzbe losangeleskej polície a v tejto chvíli zvažujeme obvinenia ako pokus o vraždu a útok so smrtiacou zbraňou," uviedla pre televíziu CBS kapitánka Lillian Carranzaová.



Vozidlo značky Nisan Versa podľa hovorcu hasičov Adama Van Gerpena najprv narazilo do stánku s tacos a potom vrazilo do davu s veľkým počtom ľudí, ktorí v tej chvíli čakali v rade na vstup do nočného klubu.



Zranenia podľa najnovších informácií utrpelo 30 osôb. Z nich je sedem ťažko zranených a šiesti sú vo vážnom stave. Losangeleská polícia uviedla, že incident vyšetruje ako úmyselný čin. Osoba podozrivá zo spôsobenia strelného zranenia vodičovi vozidla z miesta podľa polície utiekla.