Podozrivého z nárazu do davu v LA obvinili z úmyselného napadnutia

Washington 20. júla (TASR) - Muža, ktorý zrejme v sobotu vrazil autom do davu v americkom meste Los Angeles a zranil najmenej 30 ľudí, obvinili tamojšie orgány z úmyselného napadnutia. Hovorkyňa polície v Los Angeles (LAPD) Rosario Cervantesová pre agentúru AFP tiež potvrdila, že podozrivým je 29-ročný Fernando Ramirez, informuje TASR.



Podľa denníka Los Angeles Times kapitán LAPD Ben Fernandes uviedol, že polícia sa na základe videozáznamov domnieva, že „išlo o úmyselný čin“.



K incidentu došlo pred druhou hodinou nadránom miestneho času (11.00 h SELČ) pred nočným klubom The Vermont v štvrti East Hollywood. Vodiča vozidla po incidente rozzúrení okoloidúci z auta vytiahli a postrelili predtým, ako ho zadržala polícia. Americké médiá informovali, že podozrivého z klubu pred incidentom vyhodili.



Muž v dôsledku strelných poranení v miestnej nemocnici podstúpil operáciu, potvrdila pre televíziu CBS kapitánka Lillian Carranzaová. Dodala, že medzi 30 obeťami je 18 žien a 12 mužov vo vekoch od približne od 20 do 30 rokov. Sedem z nich je podľa úradov v kritickom a šesť vo vážnom stave.



Na mieste činu zasahovalo viac ako 100 hasičov. Osoba podozrivá zo spôsobenia strelného zranenia vodičovi vozidla z miesta podľa polície utiekla.



Starostka Los Angeles Karen Bassová označila incident za „srdcervúcu tragédiu“. „Srdcia obyvateľov LA sú so všetkými obeťami, ktoré boli dnes ráno (v sobotu pozn. TASR) zasiahnuté,“ uviedla vo vyhlásení. Klub The Vermont na sociálnych sieťach taktiež vyjadril zarmútenie.