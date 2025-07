Podozrivého z nárazu do davu v USA obžalovali z 37 pokusov o vraždu

Los Angeles 23. júla (TASR) - Vodiča obvineného z víkendového nárazu autom do davu ľudí pred nočným klubom v americkom meste Los Angeles v utorok obžalovali z 37 pokusov o vraždu, oznámila prokuratúra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Fernando Ramirez (29) bol zároveň obžalovaný z 37 prípadov napadnutia smrtiacou zbraňou a v prípade usvedčenia mu hrozí viacero doživotných trestov. Podľa prokuratúry Ramirez úmyselne autom vyšiel na chodník v dobe, keď dav ľudí v sobotu nadránom opúšťal nočný klub The Vermont na ulici Santa Monica Boulevard v štvti East Hollywood. Motív činu je dosiaľ neznámy.



„Keď vyšiel autom na chodník, mieril priamo na dav chodcov,“ uviedol prokurátor Nathan Hochman pri vyhlasovaní obžaloby. Podľa polície sa auto zastavilo až po zrážke s niekoľkými stánkami s občerstvením. Vodiča následne údajne rozzúrení okoloidúci z auta vytiahli a postrelili v presvedčení, že úmyselne vrazil do davu.



Zranenia utrpelo 37 osôb, z ktorých 23 museli previezť do nemocnice. Polícia naďalej pátra po osobe, ktorá Ramireza postrelila. Muž mal už v minulosti problémy so zákonom, keď v ho v roku 2014 obvinili z napadnutia a členstva v kriminálnom gangu. V roku 2019 ho zas odsúdili za úmyselné ublíženie na zdraví.