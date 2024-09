Podozrivého z pokusu o atentát na Trumpa obvinili kvôli držbe zbrane

Washington 16. septembra (TASR) - Podozrivého v prípade nedeľňajšieho pokusu o atentát na bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa predbežne obvinili v dvoch bodoch. Prvý súvisí s držbou strelnej zbrane napriek predchádzajúcemu odsúdeniu za trestný čin a podľa druhého vlastnil zbraň s vymazaným sériovým číslom. Informovala o tom agentúra AFP a americké médiá, píše TASR.



Ryan Wesley Routh (58) si v pondelok na prvom súdnom pojednávaní vypočul obvinenia vznesené úradom federálnej prokuratúry v štáte Florida. Podľa stanice CNN ide o zrejme predbežný krok, ktorý úradom umožní ponechať podozrivého vo väzbe, zatiaľ čo budú podnikať ďalšie úkony.



Za prvý spomínaný trestný čin hrozí Routhovi až 15 rokov odňatia slobody, za druhý päť rokov. Federálny sudca stanovil ďalší výsluch na koniec septembra.



Routha zadržali v nedeľu popoludní po tom, čo agenti Tajnej služby USA (USSS) zbadali v kríkoch vedľa golfového ihriska, kde sa nachádzal Trump, hlaveň pušky. Agenti týmto smerom vystrelili najmenej štyrikrát. Routh následne odhodil zbraň, dva ruksaky a ďalšie veci a z miesta ušiel na čiernom nissane.



Trump pri incidente nebol zranený a vrátil sa do svojho neďalekého sídla Mar-a-Lago.



Americký prezident Joe Biden povedal, že USSS, ktorá je zodpovedná za bezpečnosť súčasných i bývalých amerických prezidentov, "potrebuje viac pomoci" vrátane možného zvýšenia počtu zamestnancov. Zároveň vyjadril úľavu, že Trump je v poriadku.



Úrady bezprostredne nezverejnili žiadne nové podrobnosti o Routhovi ani neuviedli jeho konkrétny motív. On sám však na sociálnych sieťach zanechal stopu, ktorá odhaľuje jeho meniace sa politické názory a rozhorčenie nad udalosťami vo svete, píše AP.



Ako sa ukázalo, v roku 2022 vyjadril v desiatkach príspevkov podporu Ukrajine vo vojne s Ruskom. V jednom z nich tvrdil, že je "ochotný letieť do Krakova a ísť na hranice s Ukrajinou, prihlásiť sa ako dobrovoľník, bojovať a umrieť".



Zároveň písal o tom, ako v prezidentských voľbách v roku 2016 volil Trumpa. Z údajov americkej volebnej komisie vyplýva, že v tohtoročných primárkach v Severnej Karolíne podporil kandidátov Demokratickej strany, no napriek tomu je podľa médií zaregistrovaný ako nestranícky volič.



Routh však mal aj v minulosti problémy so zákonom. V roku 2002 podľa novín Greensboro News & Record počas policajnej kontroly údajne siahol po zbrani, potom pred policajtmi utekal na aute a nakoniec sa zabarikádoval v prevádzke ponúkajúcej strešnú krytinu.



Štátne a federálne úrady ho opakovane obvinili, že nezaplatil včas dane. V roku 1998 údajne spáchal trestný čin súvisiaci s nekrytým šekom. Vo viacerých občianskoprávnych súdnych sporoch mu sudcovia nariadili zaplatiť úhrnne desaťtisíce dolárov.



Podľa denníka New York Times pochádza Ryan Wesley Routh zo Severnej Karolíny a nedávno sa presťahoval na Havaj, kde pôsobil ako samostatne zárobkovo činná osoba v oblasti cenovo dostupného bývania.