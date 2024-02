Podozrivého z útoku na stanici v Paríži obvinili z pokusu o vraždu

Paríž 6. februára (TASR) - Muž podozrivý zo sobotňajšieho útoku nožom a kladivom na parížskej železničnej stanici Gare de Lyon, pri ktorom zranil najmenej troch ľudí, bol v utorok obvinený z pokusu o vraždu a útoku so zbraňou, uviedla francúzska prokuratúra. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Podozrivého v utorok vypočul vyšetrujúci sudca. Podľa agentúry AFP sa má 32-ročný muž pôvodom z Mali dostaviť pred ďalšieho sudcu, ktorý rozhodne, kam má byť útočník umiestnený do väzby.



Útočník pri sobotňajšom útoku bodol do brucha a dvakrát udrel kladivom 66-ročného muža a zranil ďalších dvoch ľudí, ktorí proti nemu zakročili. Policajti ho zadržali krátko po útoku. Podľa prokurátorky prišiel na stanicu s úmyslom útočiť na miestnych ľudí, pretože "patria k francúzskemu národu".



Sobotňajší útok pripomenul incident z januára 2023, keď muž zranil šiestich ľudí kovovým hákom na ďalšej parížskej železničnej stanici Gare du Nord.