Podozrivého z útoku v Berlíne dali do starostlivosti psychiatrov

Berlín 19. augusta (TASR) - Muža podozrivého z narážania autom do vozidiel na diaľnici v centre nemeckej metropoly Berlín, čo úrady označili za "islamisticky motivovaný útok", dali do psychiatrickej starostlivosti. V stredu o tom informovala prokuratúra, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Podozrivý muž, zverený do starostlivosti psychiatrov, čelí obvineniam z pokusu o vraždu a nebezpečného narušenia premávky pri troch úmyselných nehodách.



Berlínska polícia a prokuratúra už skôr uviedli, že u podozrivého sa po zadržaní prejavovali "príznaky psychickej nestability".



Zatkli ho po útoku z utorka večera, pri ktorom bolo zranených šesť ľudí, z nich traja vážne.



Miestne médiá predtým informovali, že išlo o 30-ročného Iračana, ktorý pri vystupovaní z auta kričal po arabsky "Alláhu akbar!" (Alah je najväčší).