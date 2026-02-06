< sekcia Zahraničie
Podozrivého z vraždy kolumbijského futbalistu Escobara zabili v Mexiku
Santiaga Gallóna Henaa vyšetrovali v súvislosti so smrťou Escobara, stredného obrancu národného tímu, ktorý bol zastrelený v kolumbijskom meste Medellín.
Autor TASR
Mexiko 6. februára (TASR) - Kolumbijský prezident Gustavo Petro v piatok oznámil, že v Mexiku bol zabitý drogový díler spájaný s vraždou kolumbijskej futbalovej hviezdy Andrésa Escobara v roku 1994. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Santiaga Gallóna Henaa vyšetrovali v súvislosti so smrťou Escobara, stredného obrancu národného tímu, ktorý bol zastrelený v kolumbijskom meste Medellín niekoľko dní po tom, ako strelil vlastný gól v zápase proti Spojeným štátom na majstrovstvách sveta v roku 1994. Prispel tak k vyradeniu Kolumbie z turnaja.
Vražda 27-ročného hráča šokovala fanúšikov futbalu a celú Kolumbiu, ktorá bola v tom čase sužovaná násilím. Medellín ovládali drogoví díleri a miera vraždenia dosahovala 380 obetí na 100.000 obyvateľov.
Gallón a jeho brat údajne konfrontovali Escobara v nočnom klube 2. júla 1994, len 10 dní po neúspešnom zápase.
Šofér bratov Humberto Munoz Castro sa následne priznal, že Escobara niekoľkokrát postrelil na parkovisku nočného klubu práve on. Podľa svedkov Munoz po každom výstrele zakričal „gól!“. Bol odsúdený na trest odňatia slobody.
Bratia Gallónovci mali zrejme veľké finančné straty po tom, čo stavili peniaze na výkon Kolumbie na šampionáte.
Prezident Petro na platforme X napísal, že Santiaga Gallóna Henaa zabili vo štvrtok v Mexiku. Dodal, že bol zodpovedný za vraždu Escobara. Udalosť podľa kolumbijskej hlavy štátu „zničila medzinárodný obraz o krajine“.
Gallóna a jeho brata vyšetrovali pre marenie spravodlivosti. Boli 15 mesiacov vo väzení bez toho, aby sa ich prípad dostal pred súd.
V roku 2015 ich americké ministerstvo financií zaradilo na čiernu listinu pre obchodovanie s drogami a obvinilo ich z členstva v drogovej zločineckej skupine La Oficina de Envigado - nástupníckej organizácii kartelu Pabla Escobara.
