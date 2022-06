Podozrivého zo streľby v Osle vzali do väzby, odmieta vypovedať

Nórsky korunný princ Haakon (uprostred), korunná princezná Mette-Marit (vľavo) a nórsky premiér Jonas Gahr Störe (vpravo) navštívili miesto streľby v nočnom klube LGBT komunity v centre nórskeho Osla 25. júna 2022. Foto: TASR/AP

Oslo 27. júna (TASR) - Muža zadržaného v súvislosti so sobotňajším útokom v Osle vzali v pondelok na štyri týždne do vyšetrovacej väzby, z ktorých dva strávi v samoväzbe. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej zadržaný odmieta vypovedať.Zaniara Matapoura, 42-ročného nórskeho občana pôvodom z Iránu, polícia zatkla krátko po streľbe, ku ktorej došlo v sobotu pred svitaním v jednej zo štvrtí Osla známej nočným životom.Útočník spustil paľbu na troch miestach vrátane London Pubu, obľúbeného gay baru v centre mesta. O život pri ňom prišli dvaja ľudia a viac ako 20 ďalších ich bolo zranených.Útok sa odohral len pár hodín pred plánovaným pochodom za práva komunity LGBTQ. Ten bol po útoku po dohode polície s organizátormi zrušený.Policajní vyšetrovatelia však uvádzajú, že nateraz je priskoro hodnotiť útok ako zameraný na LGBTQ komunitu. Domnievajú sa skôr, že šlo o islamistický teroristický útok.Zadržaný muž je podozrivý z vraždy, pokusu o vraždu a terorizmu, dodala AP.Pokiaľ ide o neochotu vypovedať, právnik zadržaného John Christian Elden vysvetlil, že jeho klient má námietky proti tomu, aby sa z jeho výpovede vyhotovoval zvukový a obrazový záznam, pokiaľ polícia nezverejní celú nahrávku, a to okamžite, bez akejkoľvek cenzúry alebo inej manipulácie.Agentúra AP poznamenala, že nahrávanie výsluchov je v Nórsku štandardná policajná prax.Nórska tajná služba (PST) uviedla, že o podozrivom mužovi sa prvýkrát dozvedela v roku 2015. Vypočúvala ho aj v máji, pretože sa zaujímal o demonštrácie a aktivity vnímané ako urážka islamu. Po pohovore s podozrivým PST vtedy dospela k záveru, že nemá násilné úmysly.PST tiež uviedla, že podozrivý mal záznamy o násilnom správaní a vyhrážkach a mal aj problémy s duševným zdravím.Po sobotňajšom útoku PST zvýšila v Nórsku stupeň teroristickej hrozby zo stredného na najvyšší. Tento krok podľa PST svedčí o tom, že. PST dodala, že stupeň teroristickej hrozby priebežne vyhodnocuje.