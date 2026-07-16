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Podozrivého zo založenia požiaru v lese Fontainebleau vzali do väzby
V rámci vyšetrovania dvoch požiarov v lese Fontainebleau, ktorý leží asi 60 kilometrov juhovýchodne od Paríža, zadržali francúzske úrady celkovo šesť osôb, píše AFP.
Autor TASR
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Paríž 16. júla (TASR) - Voči dobrovoľnému hasičovi podozrivému zo založenia požiaru vo francúzskom lese Fontainebleau bolo v stredu začaté formálne vyšetrovanie, uviedla prokurátorka Diane Ngomsiková. Muža poslali do vyšetrovacej väzby, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Osemnásťročný podozrivý sa najskôr priznal k „podpáleniu konárikov zapaľovačom a benzínom“, neskôr však svoje priznanie vzal späť, povedala pre AFP Ngomsiková a potvrdila tak správy televízie BFMTV.
V rámci vyšetrovania dvoch požiarov v lese Fontainebleau, ktorý leží asi 60 kilometrov juhovýchodne od Paríža, zadržali francúzske úrady celkovo šesť osôb, píše AFP.
Požiare vypukli v nedeľu a odvtedy zasiahli viac ako 2000 hektárov lesa. Prefekt departementu Seine-et-Marne Pierre Ory v utorok večer oznámil, že hasičom sa podarilo zastaviť ich šírenie, no nie úplne uhasiť.
V dôsledku požiarov muselo približne 1000 miestnych obyvateľov opustiť svoje domovy. Plamene ovplyvnili aj cestnú dopravu.
AFP pripomína, že Francúzsko v súčasnosti sužuje ďalšia vlna horúčav, ktoré k vzniku lesných požiarov značne prispievajú.
Osemnásťročný podozrivý sa najskôr priznal k „podpáleniu konárikov zapaľovačom a benzínom“, neskôr však svoje priznanie vzal späť, povedala pre AFP Ngomsiková a potvrdila tak správy televízie BFMTV.
V rámci vyšetrovania dvoch požiarov v lese Fontainebleau, ktorý leží asi 60 kilometrov juhovýchodne od Paríža, zadržali francúzske úrady celkovo šesť osôb, píše AFP.
Požiare vypukli v nedeľu a odvtedy zasiahli viac ako 2000 hektárov lesa. Prefekt departementu Seine-et-Marne Pierre Ory v utorok večer oznámil, že hasičom sa podarilo zastaviť ich šírenie, no nie úplne uhasiť.
V dôsledku požiarov muselo približne 1000 miestnych obyvateľov opustiť svoje domovy. Plamene ovplyvnili aj cestnú dopravu.
AFP pripomína, že Francúzsko v súčasnosti sužuje ďalšia vlna horúčav, ktoré k vzniku lesných požiarov značne prispievajú.