Podozrivému v prípade McCannová súd zamietol odvolanie proti rozsudku

Luxemburg 24. septembra (TASR) - Európsky súdny dvor (ECJ) vo štvrtok zamietol odvolanie hlavného podozrivého v prípade únosu a vraždy britského dievčatka Madeleine McCannovej proti rozsudku za znásilnenie inej, 72-ročnej ženy v roku 2005 v Portugalsku. Znamená to, že muž bude musieť zatiaľ zostať vo väzbe, píše agentúra AFP.



Štvrtkové rozhodnutie súdu mohlo ovplyvniť, či bude podozrivý 43-ročný Nemec - identifikovaný ako Christian B. - v nasledujúcich mesiacoch prepustený z väzenia.



Podozrivý, ktorý je odsúdený za rôzne trestné činy, si momentálne odpykáva trest za obchodovanie s drogami v severonemeckom meste Kiel, ktorý sa mu skončí 7. januára 2021.



Ak by ho bol ECJ zbavil obvinenia zo znásilnenia ženy v Portugalsku, z väzenia ho mohli prepustiť. Štvrtkové rozhodnutie súdu teda znamená, že po odpykaní si trestu za obchodovanie s drogami bude mužovi plynúť väzenský trest za znásilnenie.



Prokuratúra v nemeckom meste Braunschweig v utorok potvrdila, že nemeckí vyšetrovatelia preverujú v prípade tohto 43-ročného muža aj ďalšie, nové obvinenie zo znásilnenia - po výzvach prostredníctvom médií sa prihlásila jedna Írka. Tá uviedla, že v roku 2004 bola znásilnená v juhoportugalskom regióne Algarve, nie ďaleko od miesta, z ktorého niekoľko dní pred svojimi štvrtými narodeninami zmizla v roku 2007 malá Madeleine.



Madeleine zmizla z prázdninového apartmánu svojej rodiny v obci Praia da Luz v regióne Algarve, keď boli jej rodičia na večeri v blízkej reštaurácii. Prípad vyvolal medzinárodnú pozornosť a dostal sa do hlavných správ médií po celom svete. V jednom bode vyšetrovania dokonca portugalská polícia pokladala za podozrivých práve rodičov dievčatka.



V regióne Algarve žil v pravidelných intervaloch v rokoch 1995-2007 aj spomínaný podozrivý Nemec, ktorý si už odpykal viaceré tresty za mrežami za pohlavné zneužívanie detí. Tento muž žil niekoľko rokov aj v jednom dome medzi obcou Praia da Luz a neďalekým mestom Lagos.