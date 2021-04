Podozriví z prípravy atentátu na Lukašenka sa priznali

Minsk 29. apríla (TASR) - Osoby podozrivé z prípravy štátneho prevratu v Bielorusku a atentátu na prezidenta Alexandra Lukašenka sa priznali k sprisahaniu v dokumente s názvom "Zabiť prezidenta", ktorý odvysielala v stredu bieloruská televízia, informovala agentúra TASS.



"Mali sme tri ciele. Prvým bolo odstránenie priameho vedenia krajiny internáciou alebo fyzickou likvidáciou. Druhým cieľom bolo blokovanie jednotiek, ktoré by mohli klásť odpor. Tretím cieľom bolo ovládnutie symbolických objektov mesta... Priznávam sa, že som bol účinne využitý ako technický organizátor," uviedol jeden z podozrivých, právnik Juras Ziankovič, ktorý má aj americké občianstvo.



Ďalší podozrivý, líder Bieloruského ľudového frontu (BNF) Ryhor Kastusiov, sa v dokumente priznáva k tomu, že "umožnil takýmto ľuďom zatiahnuť ho do tohto druhu rozhovoru".



Politológ Aľaxandr Fiaduta, v dokumente priznal, že o otázke obsadenia viacerých štátnych štruktúr sa skutočne diskutovalo. "V prvom rade sú to médiá, určité komunikačné uzly a možno aj dočasné vypnutie internetu. Priznávam sa k účasti na sprisahaní," uviedol Fiaduta.



Ako pripomína TASS, Lukašenko 17. apríla oznámil, že trojica plánovala atentát na neho a jeho rodinu. Zodpovednosť pripísal americkým spravodajským službám a vedeniu USA. Podľa bieloruských vyšetrovateľov bol pokus o štátny prevrat financovaný zo zahraničia a sprisahanci boli v úzkom kontakte s teroristickými skupinami. Sprisahanci údajne vyvinuli najmenej tri rôzne plány, ako sa chopiť moci.



Bieloruský Výbor štátnej bezpečnosti (KGB) obvinil štyri osoby zo sprisahania s cieľom chopiť sa moci protiústavným spôsobom. Výbor uviedol, že všetci podozriví vypovedajú a spolupracujú na vyšetrovaní, meno štvrtého podozrivého zatiaľ nezverejnil, dodal TASS.



Ziankovič je podľa KBG napojený na americké tajné služby. Údajne sa pokúšal získavať pre plán prevratu aj príslušníkov bieloruskej armády a orgánov činných v trestnom konaní, ktorým sľuboval finančnú odmenu.



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) 17. apríla oznámila, že zadržala v Moskve dve osoby - Ziankoviča a Fiadutu, ktorých odovzdala bieloruským úradom. Podľa FSB pripravovali "fyzické odstránenie" Lukašenka aj únos jeho detí. Údajne chceli uskutočniť vojenský prevrat, ktorý mal prebehnúť 9. mája počas slávnostnej vojenskej prehliadky v Minsku pri príležitosti výročia konca druhej svetovej vojny.



Exilová líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská v nedeľu upozornila, že celá záležitosť môže byť len provokáciou ruských a bieloruských tajných služieb. Pozorovatelia varovali, že údajný plán prevratu môže bieloruský líder využiť na ďalšie sprísnenie represií voči kritikom režimu a občianskej spoločnosti.