Podozriví z masakru mohli voľne cestovať medzi Tureckom a Ruskom

Istanbul 26. marc (TASR) - Dvaja podozriví z podielu na útokoch na koncertnú sieň pri ruskej metropole Moskva mohli "slobodne" cestovať do Ruska, keďže na nich neboli vydané zatykače, uviedli v utorok pre agentúru AFP nemenované turecké bezpečnostné zdroje.



Tadžickí občania Saidakrami Račabalizoda a Šamsidin Fariduni mohli podľa nich "voľne cestovať medzi Ruskom a Tureckom, keďže na nich nebol vydaný zatýkací rozkaz".



Útok v Crocus City Hall neďaleko Moskvy sa odohral v piatok 22. marca krátko pred koncertom ruskej rockovej skupiny Piknik. Do komplexu vtrhli neznámi muži v maskovacích odevoch a spustili paľbu na návštevníkov a personál. V budove okrem streľby vypukol aj požiar. Zahynulo najmenej 137 ľudí a ďalších vyše 180 utrpelo zranenia.



K útoku sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS). Západné tajné služby a bezpečnostní experti považujú toto tvrdenie za dôveryhodné a predpokladajú, že za útokom stojí odnož Islamského štátu - Chorásán (IS-K).



Moskovský súd v prípade obvinil Dalerdžona Mirzojeva (32), Saidakramiho Račabalizodu (30), Muchammadsobira Faizova (19) a Šamsidina Fariduniho (25) zo spáchania skupinového teroristického útoku. Hrozí im doživotný trest odňatia slobody.



Súd nariadil vyšetrovaciu väzbu pre všetkých štyroch podozrivých do 22. mája. Mirzojev, Račabalizoda a Fariduni priznali vinu. Na súde sa objavili s modrinami a opuchnutými tvárami. Ruské médiá napísali, že bezpečnostné zložky podozrivých počas výsluchu mučili.