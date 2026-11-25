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Podozriví z vlámania do sídla princa Williama zostávajú vo väzbe
Dvojica mužov obvinených z vlámania do vidieckeho sídla britského princa Williama a jeho manželky Catherine údajne ukradla šesť párov manžetových gombíkov a hodiny.
Autor TASR
Londýn 25. novembra (TASR) - Dvojica mužov obvinených z vlámania do vidieckeho sídla britského princa Williama a jeho manželky Catherine údajne ukradla šesť párov manžetových gombíkov a hodiny. Na stredajšom pojednávaní na súde v meste Norwich zaznelo, že do šatne sídla Anmer Hall sa dostali vyšplhaním sa po odkvapovej rúre. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že hodnota ukradnutých predmetov zatiaľ nie je známa, píše TASR.
Páchateľmi vlámania sú dvaja ilegálni migranti z Albánska vo veku 32 a 34 rokov, ktorí v stredu predstúpili pred súd v sprievode albánskeho tlmočníka. Obaja čelia obvineniam z vlámania do obydlia s úmyslom krádeže a neoprávneného vstupu do chráneného areálu. Starší z dvojice mužov žije v Londýne, mladší nemá trvalé bydlisko.
Sudca Matthew Bone v stredu rozhodol o vzatí oboch mužov do väzby. Na ďalšie pojednávanie sa majú dostaviť v pondelok.
Britská polícia v pondelok, krátko po oznámení incidentu pred 18.00 h, nasadila do pátrania po podozrivých špeciálne jednotky vrátane psovodov so služobnými psami, dronov a vrtuľníka Národnej leteckej policajnej služby.
Anmer Hall, dom v georgiánskom štýle z 19. storočia, darovala kráľovná Alžbeta II. princovi a princeznej z Walesu v roku 2011 ako svadobný dar. Objekt má desať izieb a nachádza sa neďaleko Sandringham House, ktorý je jednou z rezidencií britského panovníka Karola III. William a Catherine spolu s deťmi žijú prevažne vo svojom sídle na panstve Windsor západne od Londýna. Kensingtonský palác, ktorý zabezpečuje agendu následníka trónu, na žiadosť agentúry o vyjadrenie bezprostredne nereagoval.
AFP pripomenula, že nejde o prvý prípad narušenia bezpečnosti kráľovských sídiel. V roku 2024 zadržali niekoľko narušiteľov na panstve Windsor po tom, ako sa vlámali do hospodárskej budovy a pokúsili sa ukradnúť pickup a štvorkolku.
Najznámejší podobný incident sa odohral v júli 1982, keď Michael Fagan prenikol do Buckinghamského paláca a dostal sa až do spálne kráľovnej Alžbety II. Posadil sa na jej posteľ s baldachýnom a približne desať minút sa s ňou rozprával. Následne ho odviedla ochranka. Proti Faganovi vzniesli obvinenia, ktoré však boli neskôr stiahnuté.
Páchateľmi vlámania sú dvaja ilegálni migranti z Albánska vo veku 32 a 34 rokov, ktorí v stredu predstúpili pred súd v sprievode albánskeho tlmočníka. Obaja čelia obvineniam z vlámania do obydlia s úmyslom krádeže a neoprávneného vstupu do chráneného areálu. Starší z dvojice mužov žije v Londýne, mladší nemá trvalé bydlisko.
Sudca Matthew Bone v stredu rozhodol o vzatí oboch mužov do väzby. Na ďalšie pojednávanie sa majú dostaviť v pondelok.
Britská polícia v pondelok, krátko po oznámení incidentu pred 18.00 h, nasadila do pátrania po podozrivých špeciálne jednotky vrátane psovodov so služobnými psami, dronov a vrtuľníka Národnej leteckej policajnej služby.
Anmer Hall, dom v georgiánskom štýle z 19. storočia, darovala kráľovná Alžbeta II. princovi a princeznej z Walesu v roku 2011 ako svadobný dar. Objekt má desať izieb a nachádza sa neďaleko Sandringham House, ktorý je jednou z rezidencií britského panovníka Karola III. William a Catherine spolu s deťmi žijú prevažne vo svojom sídle na panstve Windsor západne od Londýna. Kensingtonský palác, ktorý zabezpečuje agendu následníka trónu, na žiadosť agentúry o vyjadrenie bezprostredne nereagoval.
AFP pripomenula, že nejde o prvý prípad narušenia bezpečnosti kráľovských sídiel. V roku 2024 zadržali niekoľko narušiteľov na panstve Windsor po tom, ako sa vlámali do hospodárskej budovy a pokúsili sa ukradnúť pickup a štvorkolku.
Najznámejší podobný incident sa odohral v júli 1982, keď Michael Fagan prenikol do Buckinghamského paláca a dostal sa až do spálne kráľovnej Alžbety II. Posadil sa na jej posteľ s baldachýnom a približne desať minút sa s ňou rozprával. Následne ho odviedla ochranka. Proti Faganovi vzniesli obvinenia, ktoré však boli neskôr stiahnuté.