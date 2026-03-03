Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. marec 2026Meniny má Bohumil, Bohumila
< sekcia Zahraničie

PODOZRIVÝ BALÍK:Evakuovali budovu ministerstva životného prostredia ČR

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Hanesová

České ministerstvo sa k zásahu zatiaľ nevyjadrilo.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 3. marca (TASR) - V budove českého ministerstva životného prostredia, ktorá sa nachádza v pražskej štvrti Vršovice, zasahuje polícia. Dôvodom je podozrivý balík, ktorý prišiel poštou a budovu následne evakuovala. Uviedla to v utorok popoludní na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Zasahujeme v budove Ministerstva životného prostredia ČR vo Vršoviciach, kde bol oznámený nález podozrivého balíčka doručeného poštou. Z objektu je preventívne evakuovaných približne 400 osôb. Na mieste sú policajti aj pyrotechnici. Zisťujeme, či ide o nebezpečný predmet,“ uviedla bez ďalších podrobností polícia.

Ministerstvo sa k zásahu zatiaľ nevyjadrilo.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027