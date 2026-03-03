< sekcia Zahraničie
PODOZRIVÝ BALÍK:Evakuovali budovu ministerstva životného prostredia ČR
České ministerstvo sa k zásahu zatiaľ nevyjadrilo.
Autor TASR
Praha 3. marca (TASR) - V budove českého ministerstva životného prostredia, ktorá sa nachádza v pražskej štvrti Vršovice, zasahuje polícia. Dôvodom je podozrivý balík, ktorý prišiel poštou a budovu následne evakuovala. Uviedla to v utorok popoludní na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Zasahujeme v budove Ministerstva životného prostredia ČR vo Vršoviciach, kde bol oznámený nález podozrivého balíčka doručeného poštou. Z objektu je preventívne evakuovaných približne 400 osôb. Na mieste sú policajti aj pyrotechnici. Zisťujeme, či ide o nebezpečný predmet,“ uviedla bez ďalších podrobností polícia.
Ministerstvo sa k zásahu zatiaľ nevyjadrilo.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
