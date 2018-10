Podozrivý v kauze bômb je bývalý striptér a obdivovateľ Trumpa

Sayoc (56) čelí obvineniam z piatich federálnych zločinov vrátane zasielania výbušnín poštou, za čo mu hrozí 58 rokov väzenia.

Washington 27. októbra (TASR) - Američan Cesar Sayoc, podozrivý z posielania balíkov s výbušným zariadením, je amatérsky kulturista a bývalý striptér, ktorý mal v minulosti viaceré potýčky so zákonom. Píše o tom v sobotu agentúra AP.



Sayoc (56) čelí obvineniam z piatich federálnych zločinov vrátane "zasielania výbušnín poštou", za čo mu hrozí 58 rokov väzenia. Podľa úradov zasielal v obálkach podomácky zhotovené rúrkové bomby prominentným kritikom prezidenta Donalda Trumpa.



Jeho bývalý právnik, Ronald Lowy, ktorý ho zastupoval pred súdom v prípade z roku 2002, keď ho stíhali za vyhrážky bombovým útokom, opísal Sayoca ako "zmäteného muža". Podľa právnika mal problémy ovládať svoje emócie.



Lenny Altieri, Sayocov bratranec, použil ešte silnejšie slová. "On je šialenec, viem to," Altieri povedal agentúre AP. "Je samotár."



Altieri takisto potvrdil, že Sayoc pracoval v minulosti ako striptér.



Sayoc je aktívny podporovateľ Trumpa a na Twitteri a Facebooku zverejňoval videá, ktoré si nakrúcal na Trumpových mítingoch. Jeho príspevky na sociálnych sietiach vyzdvihovali amerického prezidenta a nevyberane útočili na demokratov, uvádza AP.



Sayoc sa v roku 2002 vyhrážal zástupcovi energetickej spoločnosti bombovým útokom po tom, čo mu chceli odpojiť elektrinu. V telefóne zamestnancovi oznámil, že odpáli firemné priestory výbušninou a "bude to horšie než 11. september".



V roku 2014 ho odsúdili za krádež a v roku 2013 za napadnutie a ublíženie na zdraví. V roku 2004 čelil obvineniam za nezákonnú držbu syntetických anabolických steroidov, ktoré používal na rozvoj svalovej hmoty.