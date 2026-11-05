< sekcia Zahraničie
Podozrivý v prípade podpálenia radnice v Limoges zostáva vo väzbe
K podpáleniu radnice v Limoges došlo v deň, keď sa vo viacerých desiatkach francúzskych miest konali pokojné protivládne protesty.
Autor TASR
Paríž 5. novembra (TASR) - Hlavný podozrivý v prípade nedávneho podpaľačského útoku na radnicu vo francúzskom meste Limoges zostáva vo väzbe. Druhého obvineného súd prepustil na slobodu, avšak pod podmienkou súdneho dohľadu, informoval na svojom webe denník Le Monde, píše TASR.
Denník dodal, že o tom v stredu rozhodol odvolací súd v Limoges, ktorý dospel k záveru, že voči obom podozrivým existujú „závažné a navzájom sa potvrdzujúce dôkazy“.
Prokuratúra označila podozrivého za „najaktívnejšieho a najvytrvalejšieho vodcu“ násilností. Muža pochádzajúceho z departementu Creuse zadržali 20. októbra v obci Bussière-Boffy v departemente Haute-Vienne.
Tridsaťštyriročný muž pracoval ako stavebný robotník na dočasné pracovné zmluvy a angažoval sa v ochrane životného prostredia. Obvinili ho okrem iného z pokusu o vraždu policajta a zo zničenia radnice.
Kým obhajoba žiadala zrušenie obvinenia svojho klienta, prokuratúra rozhodne odmietla jej označenie podozrivého za „obetného baránka“ a žiadala, aby zostal vo väzbe.
Verdiktu súdu predchádzalo v utorok búrlivé pojednávanie, na ktorom sa zúčastnilo približne 40 podporovateľov oboch mužov.
Podpálenie historickej radnice v Limoges sa stalo jedným zo symbolov násilností, ktoré 17. októbra vypukli vo viacerých častiach Francúzska. Požiar v budove založili maskovaní útočníci, ktorý rozbili okná a vnikli do nej. Radnica, ktorá je kultúrnou pamiatkou, prežila prvú aj druhú svetovú vojnu a bola ikonickou stavbou. Pri požiari sa zrútila zvonica a úplne bola zničená strecha.
K podpáleniu radnice v Limoges došlo v deň, keď sa vo viacerých desiatkach francúzskych miest konali pokojné protivládne protesty. Paralelne však násilné skupiny útočili na verejné budovy, rabovali luxusné obchody a supermarkety či napádali príslušníkov polície.
Denník dodal, že o tom v stredu rozhodol odvolací súd v Limoges, ktorý dospel k záveru, že voči obom podozrivým existujú „závažné a navzájom sa potvrdzujúce dôkazy“.
Prokuratúra označila podozrivého za „najaktívnejšieho a najvytrvalejšieho vodcu“ násilností. Muža pochádzajúceho z departementu Creuse zadržali 20. októbra v obci Bussière-Boffy v departemente Haute-Vienne.
Tridsaťštyriročný muž pracoval ako stavebný robotník na dočasné pracovné zmluvy a angažoval sa v ochrane životného prostredia. Obvinili ho okrem iného z pokusu o vraždu policajta a zo zničenia radnice.
Kým obhajoba žiadala zrušenie obvinenia svojho klienta, prokuratúra rozhodne odmietla jej označenie podozrivého za „obetného baránka“ a žiadala, aby zostal vo väzbe.
Verdiktu súdu predchádzalo v utorok búrlivé pojednávanie, na ktorom sa zúčastnilo približne 40 podporovateľov oboch mužov.
Podpálenie historickej radnice v Limoges sa stalo jedným zo symbolov násilností, ktoré 17. októbra vypukli vo viacerých častiach Francúzska. Požiar v budove založili maskovaní útočníci, ktorý rozbili okná a vnikli do nej. Radnica, ktorá je kultúrnou pamiatkou, prežila prvú aj druhú svetovú vojnu a bola ikonickou stavbou. Pri požiari sa zrútila zvonica a úplne bola zničená strecha.
K podpáleniu radnice v Limoges došlo v deň, keď sa vo viacerých desiatkach francúzskych miest konali pokojné protivládne protesty. Paralelne však násilné skupiny útočili na verejné budovy, rabovali luxusné obchody a supermarkety či napádali príslušníkov polície.