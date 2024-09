Podozrivý z pokusu o atentát na Trumpa zo zbrane nevystrelil

Washington 16. septembra (TASR) - Muž, ktorého v pondelok zatkli pre podozrenie, že chcel na golfovom ihrisku na Floride zavraždiť exprezidenta a republikánskeho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa, nemal na bývalého prezidenta priamy výhľad a nevystrelil zo svojej zbrane. Úrady stále overujú, či zadržaný Ryan Routh konal sám. V pondelok večer to uviedli predstavitelia Tajnej služby USA (USSS) a Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). TASR informuje podľa agentúr AFP a AP.



"Nevystrelil (na Trumpa, pozn. TASR) ani nestrieľal na nášho agenta," uviedol zastupujúci riaditeľ USSS Ronald Rowe, ktorý taktiež ozrejmil, že Routh na Trumpa, z kríkov, v ktorých sa nachádzal, nemal priamy výhľad.



Na margo bezpečnosti exprezidenta riaditeľ USSS uviedol, že zavedené bezpečnostné opatrenia fungujú. Povedal tiež, že agenti si do bodky splnili svoju prácu, keď si v v pondelok všimli Routha, ktorý z neďalekých kríkov mieril zbraňou.



Rowe ozrejmil, že Trumpov výlet do golfového strediska vo West Palm Beach na Floride bol neplánovaný. Tajná služba preto pre tento účel zostavila bezpečnostný plán. "A tento plán vyšiel," vyhlásil Rowe.



Podozrivého Routha zadržali v nedeľu popoludní po tom, čo agenti USSS zbadali v kríkoch vedľa golfového ihriska, kde sa nachádzal Trump, hlaveň pušky. Agenti týmto smerom vystrelili najmenej štyrikrát. Routh následne odhodil zbraň a z miesta ušiel.



V pondelok Routha predbežne obvinili v dvoch bodoch. Prvý súvisí s držbou strelnej zbrane napriek predchádzajúcemu odsúdeniu za trestný čin a podľa druhého vlastnil zbraň s vymazaným sériovým číslom.



Riaditeľ pobočky FBI v Miami Jeffrey Veltri, upozornil, že vyšetrovanie je len na začiatku a že úrady sa snažia potvrdiť, či Routh konal sám. V súčasnosti vypočúvajú svedkov, ako aj rodinu a kolegov podozrivého. Veltri taktiež uviedol, že Routh bol v rokoch 1997 až 2010 obvinený z viacerých trestných činov súvisiacich s krádežou tovaru.



Analýza údajov z mobilných telefónov, ktorú vykonala FBI, ukázala, že Routh sa pohyboval v okolí golfového ihriska vo West Palm Beach približne 12 hodín.



Úrady taktiež požiadali o vydanie príkazov na domovú prehliadku, za účelom získania prístupu k mobilným telefónom, vozidlu a elektronike na Routhových adresách.