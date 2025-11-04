< sekcia Zahraničie
Podozrivý z účasti na útoku na plynovody Nord Stream začal hladovku
Právnik zadržaného Ukrajinca tvrdí, že od svojho zatknutia v auguste nedostáva stravu zodpovedajúcu jeho zdravotnému stavu.
Autor TASR
Rím/Moskva 4. novembra (TASR) — Ukrajinec Serhij Kuznecov, ktorého Nemecko podozrieva z účasti na útokoch na plynovody Nord Stream v Baltskom mori v roku 2022 a bol zadržaný v Taliansku, začal vo väzbe hladovku. V utorok to oznámil jeho právnik Nicola Canestrini, informuje TASR odvolaním sa na agentúru APA.
„Môj klient od piatku odmieta prijímať stravu, aby dosiahol rešpektovanie svojich základných práv, najmä práva na primeranú výživu, dôstojné podmienky vo väzbe a rovnaké zaobchádzanie s ostatnými väzňami, pokiaľ ide o návštevy rodinných príslušníkov a prístup k informáciám,“ uviedol Canestrini v tlačovej správe.
Právnik zadržaného Ukrajinca tvrdí, že od svojho zatknutia v auguste nedostáva stravu zodpovedajúcu jeho zdravotnému stavu. Hladovku označil za alarmujúci signál. „Nikto by nemal byť nútený uchýliť sa ku krajným krokom, aby dosiahol uznanie svojich základných práv,“ konštatoval Canestrini. Zároveň vyzval správu väzníc a talianske ministerstvo spravodlivosti na zabezpečenie väzobných podmienok, ktoré budú v súlade s ústavou a medzinárodnými normami.
Súd v Bologni 27. októbra opätovne umožnil vydať Kuznecova do Nemecka. Prvýkrát tak urobil už v septembri, Ukrajinec sa však odvolal na kasačný súd. Ten odvolaniu vyhovel so zdôvodnením, že počas súdneho konania po zatknutí 49-ročného Kuznecova boli porušené jeho práva.
Kuznecovov právnik sa proti verdiktu súdu v Bologni odvolal na taliansky najvyšší súd. Jeho mandant dovtedy zostane vo väzbe.
Ukrajinca zatkli 21. augusta v rekreačnej chate v San Clemente neďaleko Rimini, v ktorej dovolenkoval so svojou rodinou, na základe európskeho zatykača vydaného Nemeckom. Nemecká Spolková prokuratúra ho obvinila zo spôsobenia výbuchu a sabotáže. Podľa nej bol súčasťou skupiny, ktorá v septembri 2022 umiestnila výbušniny na potrubia plynovodov Nord Stream 1 a 2 neďaleko dánskeho ostrova Bornholm ležiaceho v Baltskom mori.
Kuznecov bol údajne koordinátorom celej akcie. Oba plynovody boli v čase útoku natlakované plynom, ale v dôsledku invázie ruských síl na Ukrajinu, ktorá sa začala vo februári 2022, ho neprepravovali.
