Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 12. november 2025Meniny má Svätopluk
< sekcia Zahraničie

Podozrivý z účasti na útoku na plynovody Nord Stream skončil hladovku

.
Na archívnej snímke z 28. septembra 2022 plynovod Nord Stream. Foto: TASR/AP

Tú začal 31. októbra na protest proti podmienkam vo väzbe v severotalianskom meste Ferrara a porušovaniu svojich základných práv.

Autor TASR
Rím 12. novembra (TASR) — Ukrajinec Serhij Kuznecov, ktorého Nemecko podozrieva z účasti na útokoch na plynovody Nord Stream v Baltskom mori v roku 2022 a bol zadržaný v Taliansku, ukončil hladovku. Tú začal 31. októbra na protest proti podmienkam vo väzbe v severotalianskom meste Ferrara a porušovaniu svojich základných práv. Oznámil to v utorok jeho právnik Nicola Canestrini, informovala agentúra APA.

Počas hladovky schudol 49-ročný Kuznecov trpiaci okrem iného celiakiou približne deväť kilogramov. Rozhodol sa ju ukončiť po tom, čo dostal uistenie, že jeho práva – najmä strava, ktorá spĺňa jeho potreby – budú plne rešpektované, uviedol Canestrini.

Zároveň tlmočil jeho poďakovanie všetkým, ktorí ho v týchto ťažkých dňoch podporovali a prejavovali mu solidaritu a náklonnosť. „Podpora bola kľúčová,“ povedal Canestrini. „Uznávame, že vedenie väznice vynaložilo úsilie na konštruktívne riešenie nastolených problémov. Musíme však zostať ostražití: Rešpektovanie práv všetkých väzňov je trvalou povinnosťou právneho štátu,“ dodal.

Súd v Bologni 27. októbra opätovne umožnil vydať Kuznecova do Nemecka. Prvýkrát tak urobil už v septembri, Ukrajinec sa však odvolal na kasačný súd. Ten odvolaniu vyhovel so zdôvodnením, že počas súdneho konania po zatknutí Kuznecova boli porušené jeho práva. Kuznecovov právnik sa proti verdiktu súdu v Bologni odvolal na taliansky najvyšší súd. Jeho mandant dovtedy zostane vo väzbe.

Ukrajinca zatkli 21. augusta v rekreačnej chate v San Clemente neďaleko Rimini, v ktorej dovolenkoval so svojou rodinou, na základe európskeho zatykača vydaného Nemeckom. Nemecká Spolková prokuratúra ho obvinila zo spôsobenia výbuchu a sabotáže. Podľa nej bol súčasťou skupiny, ktorá v septembri 2022 umiestnila výbušniny na potrubia plynovodov Nord Stream 1 a 2 neďaleko dánskeho ostrova Bornholm ležiaceho v Baltskom mori.

Kuznecov bol údajne koordinátorom celej akcie. Oba plynovody boli v čase útoku natlakované plynom, ale v dôsledku invázie ruských síl na Ukrajinu, ktorá sa začala vo februári 2022, ho neprepravovali.
.

Neprehliadnite

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna

NEHODA VLAKOV MEDZI BRATISLAVOU A PEZINKOM: Zranených odviezli sanitky