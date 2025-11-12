< sekcia Zahraničie
Podozrivý z účasti na útoku na plynovody Nord Stream skončil hladovku
Tú začal 31. októbra na protest proti podmienkam vo väzbe v severotalianskom meste Ferrara a porušovaniu svojich základných práv.
Autor TASR
Rím 12. novembra (TASR) — Ukrajinec Serhij Kuznecov, ktorého Nemecko podozrieva z účasti na útokoch na plynovody Nord Stream v Baltskom mori v roku 2022 a bol zadržaný v Taliansku, ukončil hladovku. Tú začal 31. októbra na protest proti podmienkam vo väzbe v severotalianskom meste Ferrara a porušovaniu svojich základných práv. Oznámil to v utorok jeho právnik Nicola Canestrini, informovala agentúra APA.
Počas hladovky schudol 49-ročný Kuznecov trpiaci okrem iného celiakiou približne deväť kilogramov. Rozhodol sa ju ukončiť po tom, čo dostal uistenie, že jeho práva – najmä strava, ktorá spĺňa jeho potreby – budú plne rešpektované, uviedol Canestrini.
Zároveň tlmočil jeho poďakovanie všetkým, ktorí ho v týchto ťažkých dňoch podporovali a prejavovali mu solidaritu a náklonnosť. „Podpora bola kľúčová,“ povedal Canestrini. „Uznávame, že vedenie väznice vynaložilo úsilie na konštruktívne riešenie nastolených problémov. Musíme však zostať ostražití: Rešpektovanie práv všetkých väzňov je trvalou povinnosťou právneho štátu,“ dodal.
Súd v Bologni 27. októbra opätovne umožnil vydať Kuznecova do Nemecka. Prvýkrát tak urobil už v septembri, Ukrajinec sa však odvolal na kasačný súd. Ten odvolaniu vyhovel so zdôvodnením, že počas súdneho konania po zatknutí Kuznecova boli porušené jeho práva. Kuznecovov právnik sa proti verdiktu súdu v Bologni odvolal na taliansky najvyšší súd. Jeho mandant dovtedy zostane vo väzbe.
Ukrajinca zatkli 21. augusta v rekreačnej chate v San Clemente neďaleko Rimini, v ktorej dovolenkoval so svojou rodinou, na základe európskeho zatykača vydaného Nemeckom. Nemecká Spolková prokuratúra ho obvinila zo spôsobenia výbuchu a sabotáže. Podľa nej bol súčasťou skupiny, ktorá v septembri 2022 umiestnila výbušniny na potrubia plynovodov Nord Stream 1 a 2 neďaleko dánskeho ostrova Bornholm ležiaceho v Baltskom mori.
Kuznecov bol údajne koordinátorom celej akcie. Oba plynovody boli v čase útoku natlakované plynom, ale v dôsledku invázie ruských síl na Ukrajinu, ktorá sa začala vo februári 2022, ho neprepravovali.
Počas hladovky schudol 49-ročný Kuznecov trpiaci okrem iného celiakiou približne deväť kilogramov. Rozhodol sa ju ukončiť po tom, čo dostal uistenie, že jeho práva – najmä strava, ktorá spĺňa jeho potreby – budú plne rešpektované, uviedol Canestrini.
Zároveň tlmočil jeho poďakovanie všetkým, ktorí ho v týchto ťažkých dňoch podporovali a prejavovali mu solidaritu a náklonnosť. „Podpora bola kľúčová,“ povedal Canestrini. „Uznávame, že vedenie väznice vynaložilo úsilie na konštruktívne riešenie nastolených problémov. Musíme však zostať ostražití: Rešpektovanie práv všetkých väzňov je trvalou povinnosťou právneho štátu,“ dodal.
Súd v Bologni 27. októbra opätovne umožnil vydať Kuznecova do Nemecka. Prvýkrát tak urobil už v septembri, Ukrajinec sa však odvolal na kasačný súd. Ten odvolaniu vyhovel so zdôvodnením, že počas súdneho konania po zatknutí Kuznecova boli porušené jeho práva. Kuznecovov právnik sa proti verdiktu súdu v Bologni odvolal na taliansky najvyšší súd. Jeho mandant dovtedy zostane vo väzbe.
Ukrajinca zatkli 21. augusta v rekreačnej chate v San Clemente neďaleko Rimini, v ktorej dovolenkoval so svojou rodinou, na základe európskeho zatykača vydaného Nemeckom. Nemecká Spolková prokuratúra ho obvinila zo spôsobenia výbuchu a sabotáže. Podľa nej bol súčasťou skupiny, ktorá v septembri 2022 umiestnila výbušniny na potrubia plynovodov Nord Stream 1 a 2 neďaleko dánskeho ostrova Bornholm ležiaceho v Baltskom mori.
Kuznecov bol údajne koordinátorom celej akcie. Oba plynovody boli v čase útoku natlakované plynom, ale v dôsledku invázie ruských síl na Ukrajinu, ktorá sa začala vo februári 2022, ho neprepravovali.