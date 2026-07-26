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Podozrivý z útoku na berlínskom pochode Pride je prívrženec IS

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Ľudia sa zastavujú pri pamätníku venovanom obetiam v blízkosti miesta, kde v nedeľu 26. júla 2026 v Berlíne v Nemecku vrazilo auto do davu počas pochodu Pride. Foto: TASR/AP

Pochod Pride bol po útoku predčasne ukončený a úrady jeho účastníkov požiadali, aby oblasť opustili.

Autor TASR
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Berlín 26. júna (TASR) - Hlavným podozrivým v prípade sobotného útoku na pochode Pride v nemeckom Berlíne je prívrženec Islamského štátu (IS), ktorý bol už v minulosti odsúdený za podobné trestné činy. V nedeľu o tom informovali miestne médiá, píše TASR podľa agentúry AFP.

Nemecká polícia už predtým uviedla, že existujú náznaky, že hlavný podozrivý - 21-ročný Abdul B. - konal na základe islamistickej ideológie.

Podľa denníkov Bild a Spiegel sa muž vlani vybral na Blízky východ, kde sa neúspešne pokúsil pripojiť k IS. Následne bol tento rok v máji v Nemecku odsúdený za „prípravu závažného činu podvratného násilia“.

K incidentu došlo v sobotu večer na jednom z najväčších pochodov Pride v Európe. Krátko pred 22.00 h vrazilo biele auto do davu ľudí v berlínskom parku Tiergarten v centre mesta a následne narazilo do stromu. Podľa polície potom „jedna alebo viac“ osôb vystúpilo z vozidla a ušlo z miesta činu. Pri incidente zomrela jedna žena a 16 ďalších ľudí utrpelo zranenia, z toho traja život ohrozujúce.

Pochod Pride bol po útoku predčasne ukončený a úrady jeho účastníkov požiadali, aby oblasť opustili.

Incident odsúdili viacerí nemeckí politici, vrátane kancelára Friedricha Merza aj prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. Vlády Holandska, Francúzska, Talianska, Švédska a Spojeného kráľovstva takisto vyjadrili šok a tento čin odsúdili.
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