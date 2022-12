Podozrivý z útoku na manžela Nancy Pelosiovej tvrdí, že je nevinný

San Francisco 29. decembra (TASR) — Muž, ktorý v októbri zaútočil na 82-ročného manžela predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov, v stredu vyhlásil, že je nevinný v šiestich bodoch obžaloby vrátane pokusu o vraždu. S odvolaním sa na prokuratúru o tom informovala agentúra AP.



Podozrivý David DePape sa vlámal do domu Pelosiovcov v San Franciscu 28. októbra. Pôvodne plánoval únos Pelosiovej, ktorá však bola v tom čase vo Washingtone. Namiesto toho 42-ročný DePape zaútočil na Paula Pelosiho.



Pelosimu sa síce podarilo privolať políciu a otvoriť vchodové dvere, ale DePape ho ešte pred jej príchodom udrel do hlavy kladivom a spôsobil mu aj ďalšie zranenia.



Pelosi upadol nakrátko do bezvedomia, prebral sa v kaluži vlastnej krvi. Po prevoze do nemocnice podstúpil operáciu zlomeniny lebky a vážnych zranení ramena pravej ruky a zápästí. Medzičasom sa už objavil na verejnosti, mal však v klobúk a rukavice, ktorými si zakrýval rany.



DePape čelí v súvislosti s útokom viacerým obvineniam. V štáte Kalifornia bol obvinený z pokusu o vraždu, vlámania, útoku so smrtiacou zbraňou, týrania staršej osoby, neoprávneného zadržiavania staršej osoby a ohrozenia verejného činiteľa a jeho rodiny. Na federálnej úrovni bol obvinený z pokusu o únos americkej predstaviteľky a z napadnutia jej rodinného príslušníka.



Nancy Pelosiová a Paul Pelosi tvoria manželský pár už 59 rokov a majú päť dospelých detí a mnoho vnúčat. Ich dom sa nachádza v bohatej štvrti Pacific Heights v San Franciscu.