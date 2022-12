Podozrivý z útoku v Paríži bol donedávna vo väzbe

Paríž 22. decembra (TASR) – Podozrivého, ktorý v piatok spustil streľbu na kurdské kultúrne centrum a kaderníctvo v centre Paríža, už predtým obvinili z rasovo motivovaného násilia a umiestnili do väzby, odkiaľ ho prepustili iba nedávno. Oznámila to parížska prokurátorka, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



Pri útoku v centre francúzskej metropoly zomreli v piatok traja ľudia a ďalší traja utrpeli zranenia. Polícia zadržala muža vo veku 69 rokov, ktorého previezli so zraneniami do nemocnice.



Tento muž, francúzsky rušňovodič na dôchodku, bol podozrivý z útoku nožom na najmenej dvoch migrantov z 8. decembra 2021, povedala novinárom prokurátorka Laure Beccuauová. V tábore pre migrantov v parku Bercy vo východnej časti Paríža vtedy poškodil aj viacero stanov.



Následne ho obvinili z plánovaného ozbrojeného útoku s rasovým motívom a umiestnili do väzby, doplnila prokurátorka s tým, že muža prepustili len nedávno. Podľa francúzskych médií sa z väzby dostal pred 11 dňami.



Beccuauová dodala, že prípadný rasový motív piatkového útoku bude predmetom vyšetrovania.



Spravodajská televízia BFM TV informovala, že kurdské objekty v Paríži by mali dostať policajnú ochranu.