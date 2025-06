Podozrivý z vraždy političky v Minnesote navštívil aj iných poslancov

Washington 17. júna (TASR) - Muž obvinený zo sobotňajšej vraždy a útoku na politikov v americkom štáte Minnesota sa v ten istý deň vybral do príbytkov najmenej štyroch ďalších poslancov s úmyslom zabíjať, oznámil v pondelok federálny prokurátor Joseph Thompson. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Policajti podozrivého identifikovali ako 57-ročného Vancea Boeltera, ktorého zadržali v nedeľu večer po takmer dvoch dňoch pátrania. Na štátnej aj federálnej úrovni je obvinený z vraždy bývalej demokratickej predsedníčky Snemovne reprezentantov Minnesoty Melissy Hortmanovej a jej manžela. Krátko predtým postrelil minnesotského senátora Johna Hoffmana a jeho manželku Yvette. Obaja útok prežili.



Okrem nich sa však v ten deň zameral na najmenej ďalších dvoch minnesotských politikov. Ich identitu nezverejnili, no jeden z nich bol v tom čase na dovolenke. Podozrivý v prestrojení za policajta z domu druhého politika odišiel po príchode skutočného policajta, ktorého na miesto vyslali na kontrolu po streľbe na Hoffmanovcov.



Boelter si útoky dôkladne naplánoval: obete sledoval, robil si o nich poznámky, o ich príbuzných a o ich domoch a v noci útokov sa prezliekol za policajta. Prokurátor Thompson to uviedol na základe zápisníkov, ktoré vyšetrovatelia získali v jeho aute a bydlisku. Obsahovali mená desiatok politikov väčšinou z Demokratickej strany pôsobiacich v Minnesote spolu s obhajcami práv na interrupciu.



Úradom sa však podľa prokurátora nepodarilo nájsť záznamy, ktoré by hovorili o motívoch páchateľa. Jeho terčom boli demokrati a volení politici, podľa Thompsona je však priskoro špekulovať o akejkoľvek politickej ideológii, ktorá by mohla vysvetliť jeho motívy. Páchateľovi však hrozí až trest smrti.



„Politické vraždy sú zriedkavé. Zasahujú do samotného jadra našej demokracie. Bez preháňania možno povedať, že tieto zločiny sú ako z nočnej mory,“ povedal Thomspson na tlačovej konferencii. Guvernér Minnesoty Tim Walz už predtým označil útoky za politicky motivované. Odsúdil ich aj americký prezident Donald Trump.



Politická atmosféra v Spojených štátoch sa čoraz viac vyhrocuje. Počas predvolebnej kampane v roku 2024 ozbrojený muž strieľal na republikánskeho prezidentského kandidáta Trumpa. V apríli 2025 došlo k podpaľačskému útoku na rezidenciu demokratického guvernéra Pensylvánie Josha Shapira.