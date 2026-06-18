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Podozrivý z vraždy Rusa Skrepeckého možno spáchal aj iné trestné činy
Poľské orgány zavraždenému v minulosti viackrát ponúkali ochranu, no odmietol ju.
Autor TASR
Varšava 18. júna (TASR) - Muža, ktorého poľská polícia zadržala pre podozrenie z vraždy ruského občana Semiona Skrepeckého v meste Biala Podlaska (Belá Podleská) vyšetrovatelia spájajú aj s ďalšou trestnou činnosťou v Poľsku. Tamojšie orgány zase zavraždenému v minulosti viackrát ponúkali ochranu, no odmietol ju. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informovali minister vnútra Macrin Kierwiňski a minister pre koordináciu bezpečnostných služieb Tomasz Siemoniak. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Máme dočinenia s osobou, ktorá je prepojená s organizovanou kriminalitou a mohla sa podieľať aj na trestných činoch v roku 2022,“ uviedol Kierwiňski. Podľa ministra ide o 36-ročného muža používajúceho gruzínsky pas, ktorý bol zadržaný vo štvrtok ráno v hosteli neďaleko Varšavy.
Zavraždený Skrepecký podľa ministra Siemoniaka vo svojej verejnej činnosti kritizoval viaceré zahraničné osoby a poľské bezpečnostné zložky ho opakovane upozorňovali na možné riziká. „Agentúra vnútornej bezpečnosti a polícia sa na neho viackrát obrátili a naznačovali mu, že je v ohrození a mal by byť počas pobytu v Poľsku chránený. Túto ponuku ochrany však nevyužil,“ uviedol Siemoniak.
Skrepeckého zastrelili v pondelok na parkovisku, neďaleko bieloruského konzulátu. Na základe dostupných informácií páchateľ vystrelil na muža zblízka niekoľko rán. Napriek resuscitácii sa ho nepodarilo zachrániť. „Vyzeralo to ako poprava. Niekoľko výstrelov zblízka a jeden na dorazenie,“ povedal pre portál Onet policajt oboznámený s podrobnosťami.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Máme dočinenia s osobou, ktorá je prepojená s organizovanou kriminalitou a mohla sa podieľať aj na trestných činoch v roku 2022,“ uviedol Kierwiňski. Podľa ministra ide o 36-ročného muža používajúceho gruzínsky pas, ktorý bol zadržaný vo štvrtok ráno v hosteli neďaleko Varšavy.
Zavraždený Skrepecký podľa ministra Siemoniaka vo svojej verejnej činnosti kritizoval viaceré zahraničné osoby a poľské bezpečnostné zložky ho opakovane upozorňovali na možné riziká. „Agentúra vnútornej bezpečnosti a polícia sa na neho viackrát obrátili a naznačovali mu, že je v ohrození a mal by byť počas pobytu v Poľsku chránený. Túto ponuku ochrany však nevyužil,“ uviedol Siemoniak.
Skrepeckého zastrelili v pondelok na parkovisku, neďaleko bieloruského konzulátu. Na základe dostupných informácií páchateľ vystrelil na muža zblízka niekoľko rán. Napriek resuscitácii sa ho nepodarilo zachrániť. „Vyzeralo to ako poprava. Niekoľko výstrelov zblízka a jeden na dorazenie,“ povedal pre portál Onet policajt oboznámený s podrobnosťami.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)