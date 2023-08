Podozrivý z vraždy Villavicencia zomrel vo vyšetrovacej väzbe

Quito 10. augusta (TASR) - Muž podozrivý zo zastrelenia ekvádorského prezidentského kandidáta Fernanda Villavicencia zomrel vo vyšetrovacej väzbe na následky zranení, ktoré utrpel pri prestrelke s políciou počas zatýkania. Vo štvrtok to uviedla ekvádorská generálna prokuratúra. TASR správu prevzala z agentúry DPA a denníka The Guardian.K útoku na Villavicencia došlo v noci na štvrtok, keď sa počas predvolebnej kampane v ekvádorskom hlavnom meste Quito chystal nasadnúť do auta. Vtom z davu vystúpil muž a strelil mu do hlavy, uviedol jeden z členov Villavicenciovho tímu. Pri útoku utrpelo zranenia ďalších deväť osôb vrátane kandidáta na poslanca a dvoch policajtov.Päťdesiatdeväťročný novinár Villavicencio bol jedným z ôsmich prezidentských kandidátov vo voľbách, ktoré sú naplánované na 20. augusta. V minulosti bol tiež členom ekvádorského Národného zhromaždenia. Villavicencio bol známy aj ako bojovník proti korupcii, najmä počas vlády ekvádorského exprezidenta Rafaela Correu v rokoch 2007–2017.napísal na sociálnej sieti X ekvádroský prezident Guillermo Lasso. Dodal, že v tejto súvislosti pozval vysokopostavených predstaviteľov štátnej bezpečnosti na naliehavé stretnutie.