Podozrivý z vydierania firmy Hipp zostane vo väzbe
Na pojednávaní sa podľa súdu potvrdilo podozrenie z pokusu o závažné vydieranie, pokusu o ťažké ublíženie na zdraví a falšovania dokumentov.
Autor TASR
Eisenstadt 19. mája (TASR) - Podozrivý v prípade pokusu o vydieranie nemeckého výrobcu detskej výživy Hipp zostane vo vyšetrovacej väzbe do 19. júna. Rozhodol o tom v utorok krajinský súd v Eisenstadte pre hrozbu úteku, zakrývania dôkazov a pokračovania v trestnej činnosti. Podľa rakúskych médií sa 39-ročný muž narodil na Slovensku; jeho obhajca ohlásil odvolanie voči rozhodnutiu súdu. Informovala o tom agentúra APA, píše TASR.
Na pojednávaní sa podľa súdu potvrdilo podozrenie z pokusu o závažné vydieranie, pokusu o ťažké ublíženie na zdraví a falšovania dokumentov. Posledný bod sa týka falošných výplatných pások predložených na získanie úveru, ktoré muž priznal. O odvolaní rozhodne vyšší krajinský súd vo Viedni.
Prokuratúra v Eisenstadte vyšetrovala aj podozrenie zo všeobecného ohrozenia. Toto obvinenie však rovnako ako prívlastok „úmyselné“ pri pokuse o ťažké ublíženie na zdraví odvolali.
Otrávený pohár detskej výživy HiPP s mrkvou a zemiakmi, ktorý našli v rakúskej spolkovej krajine Burgenland, už toxikologicky analyzovali a dospeli k záveru, že dávka jedu na potkany v ňom nebola životu nebezpečná. Postačovala však na to, aby malým deťom spôsobila zdravotné problémy ako je mierne krvácanie.
Podľa prokuratúry v Eisenstadte je ešte potrebné objasniť, či ide o rovnaký jed na potkany, aký sa našiel v bydlisku podozrivého. Jeho právny zástupca Manfred Arbacher-Stöger už vyhlásil, že muž tento jed potreboval pre svoju farmu na Slovensku.
Rakúsky denník Kronen Zeitung citoval zo záznamu z prvého výsluchu podozrivého, bývalého zamestnanca firmy Hipp. Vtedy obvinenia poprel a držbu jedu na potkany vysvetlil tým, že má „v záhrade veľa myší“.
Vyšetrovanie v prípade naďalej naplno pokračuje, uviedla prokuratúra v Eisenstadte pre APA. Koordinovane spolupracuje s úradmi na Slovensku a v ČR, kde sa v apríli našli po dva ďalšie kontaminované poháre s detskou výživou.
