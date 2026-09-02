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Podozrivý zo streľby na rave párty má psychické problémy a mlčí
Polícia uviedla, že strelec konal sám a vystrelil približne 40 rán, kým z miesta činu ušiel na svojom aute.
Autor TASR
Zürich 2. septembra (TASR) - Muž podozrivý zo smrteľnej streľby na rave párty vo Švajčiarsku trpí „psychickými problémami“ a od zadržania nerozpráva, uviedla v stredu prokuratúra. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
K streľbe došlo v nedeľu nadránom, keď sa každoročná rave párty na dostihovej dráhe v Aarau, hlavnom meste severného švajčiarskeho kantónu Aargau, chýlila ku koncu.
Polícia uviedla, že strelec konal sám a vystrelil približne 40 rán, kým z miesta činu ušiel na svojom aute. Jeho útok pripravil o život 22-ročnú Talianku a spôsobil zranenia ďalším piatim osobám. Medzi zranenými boli štyria švajčiarski muži a jedna Nemka vo veku od 24 do 31 rokov.
Štyridsaťtriročný Švajčiar sa následne v pondelok prihlásil na polícii v meste Delémont v kantóne Jura na severovýchode Švajčiarska.
Prokurátor Christoph Rüedi na tlačovej konferencii uviedol, že muž trpí „psychickými problémami“ a od svojho zatknutia v mlčí.
Polícia v Aargau uviedla, že v aute podozrivého našli dve pištole a útočnú pušku AK-47.
Šéf kantonálnej polície Michael Leupold dodal, že motív útoku zostáva nejasný a doplnil, že podozrivý nemal žiadne známe prepojenia na extrémistické hnutia.
K streľbe došlo v nedeľu nadránom, keď sa každoročná rave párty na dostihovej dráhe v Aarau, hlavnom meste severného švajčiarskeho kantónu Aargau, chýlila ku koncu.
Polícia uviedla, že strelec konal sám a vystrelil približne 40 rán, kým z miesta činu ušiel na svojom aute. Jeho útok pripravil o život 22-ročnú Talianku a spôsobil zranenia ďalším piatim osobám. Medzi zranenými boli štyria švajčiarski muži a jedna Nemka vo veku od 24 do 31 rokov.
Štyridsaťtriročný Švajčiar sa následne v pondelok prihlásil na polícii v meste Delémont v kantóne Jura na severovýchode Švajčiarska.
Prokurátor Christoph Rüedi na tlačovej konferencii uviedol, že muž trpí „psychickými problémami“ a od svojho zatknutia v mlčí.
Polícia v Aargau uviedla, že v aute podozrivého našli dve pištole a útočnú pušku AK-47.
Šéf kantonálnej polície Michael Leupold dodal, že motív útoku zostáva nejasný a doplnil, že podozrivý nemal žiadne známe prepojenia na extrémistické hnutia.