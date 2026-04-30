Podozrivý zo streľby na večeri korešpondentov zostane vo väzbe
Washington 30. apríla (TASR) - Muž obvinený z pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa na galavečeri združenia korešpondentov Bieleho domu vo Washingtone súhlasil, že zostane vo väzbe, kým sa s ním začne súdny proces. Vo štvrtok to uviedol na pojednávaní jeho právnik, píše TASR podľa správ agentúry AP a stanice ABC News.
Allen je obvinený z pokusu o atentát na prezidenta USA, z prepravy strelnej zbrane a munície cez hranice štátov s úmyslom spáchať trestný čin a z použitia strelnej zbrane počas násilného trestného činu.
Jeho právnici v stredu v liste adresovanom prokuratúre uviedli, že niektoré vyhlásenia ministra spravodlivosti Todda Blancha „naznačujú, že získané balistické dôkazy nie sú v súlade s niektorými tvrdeniami vlády, zhromaždenými dôkazmi či vyhláseniami svedkov“.
Rezort spravodlivosti zareagoval s tým, že dôkazy ukazujú, že Allen vystrelil z brokovnice najmenej raz smerom k agentovi Tajnej služby USA. Vyšetrovatelia na mieste incidentu objavili najmenej jeden fragment, ktorý zodpovedá broku.
Prokuratúra tvrdí, že Allen sa odfotil vo svojej hotelovej izbe len niekoľko minút pred incidentom, ktorý si vynútil evakuáciu Trumpa z galavečere vo washingtonskom hoteli. Uviedla tiež, že jeho „plán atentátu“ bol vopred pripravený a že písal o tom, že chce cieliť na vysokých predstaviteľov administratívy. „Vo svojom jadre to bol antidemokratický akt politického násilia,“ konštatovala prokuratúra v stredu.
Allen mal pri sebe brokovnicu, pištoľ a nože. Po streľbe ho v sobotu večer v hoteli Washington Hilton, kde sa na galavečeri zišli novinári s prezidentom Trumpom a členmi jeho kabinetu, spacifikovali bezpečnostné zložky. Do samotnej sály, kde bola večera, sa nedostal.
V správe, ktorá podľa úradov objasňuje jeho motív, sa útočník označil za „priateľského federálneho vraha“ a nepriamo narážal na nespokojnosť s viacerými krokmi Trumpovej administratívy. AP informuje, že Allen sa tak vyjadril v emaile, ktorý zaslal svojim rodinným príslušníkom.
K vine sa zatiaľ nepriznal a na súd sa má vrátiť 11. mája.
