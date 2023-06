Podozrivý zo založenia požiaru v Českom Švajčiarsku bol strážcom parku

Praha 13. júna (TASR) - Muž podozrivý z toho, že vlani založil požiar v Národnom parku České Švajčiarsko, bol bývalým zamestnancom tohto parku. Z jeho výpovede na polícii vyplýva, že požiar založil úmyselne. Podľa jeho otca má psychické problémy. Podrobnosti o pravdepodobnom vzniku toho požiaru priniesol v utorok server iRozhlas, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Podozrivý muž v minulosti pracoval v národnom parku ako profesionálny strážca, neskôr až do roku 2018 ako dobrovoľník. Pomáhal tam tiež s likvidáciou nepôvodných drevín. Podľa servera iRozhlas bol v minulosti potrestaný za pokus o znásilnenie.



Polícii povedal, že v noci z 23. na 24. júla 2022 si do Malinového dolu pri obci Hřensko priniesol lieh a nanosil chrastie na miesto, kde sa oheň podľa neho najlepšie rozhorí. Kriminalisti potom dali vypracovať psychologický posudok, aby si potvrdili, že si muž nevymýšľa. Pri porovnaní jeho výpovedí prišli k záveru, že podrobnosti, ktoré, ktoré môže poznať len páchateľ.



Na konci mája tohto roka ho obvinili z trestného činu všeobecného ohrozenia a poškodzovania cudzieho majetku. V prípade usvedčenia mu hrozí trest odňatia slobody až na 15 rokov. Súd nariadil jeho umiestnenie do väzby.



Prečo muž požiar v Českom Švajčiarsku založil, nie je jasné. Jeho advokát Jan Menš to nechcel komentovať s odvolaním sa na mlčanlivosť. Otec tridsaťšesťročného podozrivého je však presvedčený o synovej nevine. "Nič nezapálil, podľa mňa sú to nezmysly," uviedol.



Muž sa podľa servera iRozhals priznal i k založeniu niekoľkých požiarov v apríli tohto roka. V oblasti NP České Švajčiarsko zapálil napríklad seno v krmelci, matrac na poľovníckom posede či koberce na ďalšom z posedov.



Požiar v Národnom parku České Švajčiarsko vypukol vlani 24. júla. Zasahovalo pri ňom približne 6000 hasičov a 400 kusov techniky vrátane hasičských lietadiel a vrtuľníkov. Uhasiť sa ho podarilo po 20 dňoch.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)