Podozrivým páchateľom útoku v Nice je tuniský migrant Bráhím Awsáwí

Nice 29. októbra (TASR) - Podozrivým zo spáchania štvrtkového vražedného útoku nožom v Bazilike Matky Božej v juhofrancúzskom meste Nice je 21-ročný Tunisan, ktorý pricestoval do Európy len pred niekoľkými týždňami, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na zdroje blízke vyšetrovaniu.



Podľa nich Tunisan, identifikovaný ako Bráhím Awsáwí, dorazil koncom septembra na taliansky ostrov Lampedusa, kde ho úrady umiestnili do karantény a neskôr prepustili s tým, že musí opustiť talianske územie. Do Francúzska pricestoval začiatkom októbra.



Ako informovali denník Le Monde, agentúra Reuters a stanica BBC, jednou z obetí útoku nožom v Bazilike Matky Božej v juhofrancúzskom meste Nice je správca tohto kostola. Ďalšej obeti, žene, útočník oddelil hlavu od tela. Oboch ich zabil vnútri baziliky. Treťou obeťou je takisto žena, ktorú útočník niekoľkokrát bodol. Žene sa podarilo utiecť a skryť sa v neďalekom bare, zraneniam však neskôr podľahla.



Páchateľ podľa starostu Nice vykrikoval "Alláhu akbar" (Boh je najväčší). Polícia ho po útoku postrelila a zadržala.