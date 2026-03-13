< sekcia Zahraničie
Podozrivým z incidentu v synagóge je muž narodený v Libanone
Jennifer Runyanová, špeciálna agentka zodpovedná za detroitskú pobočku Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), označila tento čin za akt násilia cielený proti židovskej komunite.
Autor TASR
Washington 13. marca (TASR) - Ozbrojeného muža, ktorý vo štvrtok narazil svojim autom do synagógy na predmestí Detroitu v americkom štáte Michigan, identifikovali federálne úrady ako 41-ročného naturalizovaného občana USA narodeného v Libanone. TASR o tom informuje podľa agentúr AP, AFP a televízie CNN.
„Tragický útok na synagógu... spáchal Ajman Mohamed Gazálí,“ uviedlo ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS) vo vyhlásení pre CNN. Muž do Spojených štátov prišiel v roku 2011 na základe víz IR1, ktoré sa udeľujú manželom a manželkám občanov USA. Americké občianstvo mu bolo udelené v roku 2016, dodalo DHS.
AFP s odvolaním sa na americké médiá uviedla, že útočník nedávno prišiel o členov rodiny pri izraelskom útoku v Libanone počas prebiehajúcej vojny na Blízkom východe. Podľa zdroja televízie CBS News to muža „úplne zdrvilo“.
Jennifer Runyanová, špeciálna agentka zodpovedná za detroitskú pobočku Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), označila tento čin za „akt násilia cielený proti židovskej komunite“. Presný motív páchateľa však nateraz zostáva neznámy.
Po náraze do synagógy, ktorý vyvolal požiar, začali bezpečnostné zložky na podozrivého strieľať. Našli ho mŕtveho v jeho vozidle s vážnymi popáleninami, uviedol šerif okresu Oakland Mike Bouchard. Vo vozidle sa podľa bezpečnostných zložiek nachádzalo veľké množstvo výbušnín.
Podľa Boucharda neutrpel zranenia žiaden zo zamestnancov, učiteľov ani detí, ktorí sa v synagóge v čase incidentu nachádzali. Tridsať príslušníkov bezpečnostných zložiek bolo prevezených do nemocnice v dôsledku nadýchania sa dymu. Pri incidente utrpel zranenia aj jeden zo strážnikov, no podľa predpokladov by sa mal zo zranení zotaviť, dodal šerif.
Americký prezident Donald Trump označil útok za „hrozný“ a povedal, že je „absolútne neuveriteľné, že sa takéto veci dejú“.
