Podozrivým z útoku v Berlíne je sýrsky utečenec

Berlín 22. februára (TASR) - Devätnásťročný žiadateľ o azyl zo Sýrie je podozrivý z piatkového útoku nožom v priestore pamätníka holokaustu v berlínskej štvrti Mitte, pri ktorom utrpel vážne zranenia španielsky turista. Oznámila to tamojšia polícia, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Berlínska prokuratúra potvrdila správu denníka Bild, že podozrivý Sýrčan žije v ubytovni pre utečencov vo východonemeckom Lipsku.



V centre už údajne prebehlo vyšetrovanie. Polícia podozrivého muža zadržala asi tri hodiny po útoku na základe rozsiahleho pátrania a v sobotu by mal byť predvedený pred súd. Motív útoku zostáva nejasný.



Pamätník holokaustu bol otvorený v roku 2005 a nachádza sa v tesnej blízkosti Brandenburskej brány. Tvorí ho viac ako 2700 betónových blokov rôznej veľkosti, medzi ktorými je možné voľne prechádzať.



V Nemecku, kde sa v nedeľu konajú predčasné voľby, došlo v posledných mesiacoch k viacerým útokom aj s použitím noža. Žiadateľ o azyl z Afganistanu 22. januára dobodal v bavorskom meste Aschaffenburg na smrť dvoch ľudí vrátane dieťaťa.



Najmenej dve obete a 37 ranených si vyžiadal útok, pri ktorom 13. februára v bavorskej metropole Mníchov úmyselne vrazil autom do skupiny ľudí 24-ročný občan Afganistanu. Polícia sa domnieva, že útočník mohol mať islamistický motív.