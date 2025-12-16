< sekcia Zahraničie
Podozrivým z útoku v škole v Moskovskej oblasti je jej 15-ročný žiak
Moskva 16. decembra (TASR) - Podozrivým z útoku nožom, ku ktorému došlo v utorok v jednej zo škôl v obci Gorki-2 v Moskovskej oblasti, je 15-ročný žiak deviatej triedy Timofej K. Motív jeho činu nateraz nie je známy. S odvolaním sa na Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
AFP s odvolaním sa na príspevok miestnej polície na platforme Telegram uviedla, že podozrivý nožom smrteľne zranil desaťročného žiaka školy a ťažké zranenia spôsobil aj príslušníkovi bezpečnostnej služby. Podľa ruských médií je ochrankárov stav kritický.
Podozrivý bol zadržaný a je vo väzbe. Sledkom začal trestné stíhanie pre trestný čin vraždy. Hrozí mu trest odňatia slobody až na 20 rokov alebo doživotie.
Web Baza doplnil, že podozrivý mal pri útoku na sebe tričko s nápisom „No Lives Matter“. Podľa tohto zdroja existuje rovnomenná organizácia, ktorá „obhajuje násilie, terorizmus a zničenie ľudstva.“
Kanál Mash na platforme Telegram zverejnil video, ktoré nakrútil samotný útočník. Zachytáva ho, ako sa školskou chodbou blíži k skupine detí a pravdepodobne aj k učiteľovi a pýta sa ich, akej sú národnosti. V tej chvíli k nemu pribehne ochrankár a vyzýva ho, aby odhodil nôž. Tínedžer odmietne, následne nastrieka mužovi do tváre obranný sprej a bodne ho. V tomto momente počuť krik učiteľa, aby deti utekali do tried. Útočník prenasleduje jedno z detí a keď ho na schodišti dobehne, niekoľkokrát ho bodne.
Podľa spravodajského kanála Baza sa incident stal vo výberovej škole v dedine Gorki-2 v okrese Odincovo v Moskovskej oblasti. Viaceré médiá podotkli, že škola sa nachádza 2,5 kilometra od štátnej rezidencie Novo-Ogariovo, kde býva ruský prezident Vladimir Putin. V Gorkách-2 vlastnia svoje vily či pozemky viacerí známi ľudia - napr. sestra oligarchu Ališera Usmanova či bývalý kirgizský prezident Askar Akajev, napísal web Agentstvo.
Ozbrojené útoky v ruských školách boli kedysi raritou, ale v posledných rokoch sa stali častejšími. Útok v škole v osade Gorki-2 bol však už druhým takýmto prípadom od začiatku týždňa: v pondelok tínedžer nožom poranil učiteľku matematiky v jednej z petrohradských škôl.
Minulý rok v juhoruskom meste Čeľabinsk žiak v tínedžerskom veku zranil kladivom štyroch ľudí. V decembri 2023 došlo k tragédii v meste Briansk na juhozápade európskej časti Ruska, keď 14-ročné dievča spustilo paľbu v škole, pričom zabilo svoju spolužiačku a potom spáchalo samovraždu.
