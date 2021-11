DOŽIVOTIE PRE PODPAĽAČA:Odsúdili Čecha, ktorý má na svedomí 11 mŕtvych

Ostrava 30. novembra (TASR) - Český podpaľač Zdeněk Konopka, ktorý vlani v auguste založil v bohumínskom panelovom dome požiar, pri ktorom zomrelo 11 ľudí, strávi zvyšok života vo väzení. Krajský súd v Ostrave schválil v utorok dohodu o vine a treste, ktorú pred niekoľkými týždňami uzavrel s obžalovaným prokurátor, a potvrdil pre 55-ročného Konopku doživotný trest. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Motívom podpaľačského útoku v Bohumíne v okrese Karviná boli podľa výsledkov vyšetrovania spory v rodine. Odsúdený neuniesol skutočnosť, že ho opustila manželka a nasťahovala sa do bytu, kde býval jej syn s družkou a svojím synom.



Konopka na založenie požiaru použil osem litrov benzínu, ktorý nalial na dvere a do priestoru medzi dvere a prah. Horľavina natiekla do bytu. Keď benzín zapálil, požiar sa veľmi rýchlo rozšíril. Vnútri sa práve konala narodeninová oslava, na ktorej sa zúčastnilo 15 ľudí.



Oheň v byte usmrtil útočníkovu manželku, syna, vnuka a jeho matku. Zomreli aj ďalšie dve deti pozvané na oslavu. Ďalších päť ľudí zomrelo po tom, ako vyskočili z okna. Iba štyrom osobám sa podarilo pred plameňmi uniknúť prelezením na balkón susedného bytu.



Ide o najtragickejší požiar v histórii samostatného Česka.



Právny zástupca pozostalých Petr Kausta sa v utorok na súde pozastavil nad úplnou neciteľnosťou obžalovaného, ktorý mu pri stretnutí oznámil, že za svoj skutok necíti žiadnu vinu.



"Hoci mal možnosť konečne vysloviť určitú ľútosť a pochopiť, čo spáchal, uviedol, že vinu nesie jeho manželka, ktorá ho opustila. Zrejme to považoval za primeranú reakciu," povedal Kausta.



Dohoda obžalovaného s prokurátorom je novým inštitútom v českom trestnom práve. Pokiaľ obžalovaný vyhlási, že súhlasí s vinou, a dohodne sa aj na výške trestu, súd nemusí zvolávať hlavné pojednávanie, vypočúvať svedkov a znalcov, pričom iba schváli verejné prerokovanie návrhu dohody a právoplatne potvrdí trest.