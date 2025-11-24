< sekcia Zahraničie
Podpaľača obchodu IKEA vo Vilniuse odsúdili na vyše tri roky väzenia
Danylo Bardadym pochádza z juhoukrajinského Chersonu. Podľa denníka The New York Times odišiel z Ukrajiny do Poľska po vypuknutí vojny rozpútanej ruskou armádou vo februári 2022.
Autor TASR
Vilnius 24. novembra (TASR) - Súd v Litve v pondelok odsúdil mladého Ukrajinca na tri roky a štyri mesiace väzenia za založenie požiaru v obchodnom dome IKEA vo Vilniuse.Ako pripomenula agentúra AFP, k trestnému činu došlo v noci na 8. mája 2024, keď v obchodnom dome IKEA v litovskej metropole explodovalo výbušné zariadenie, ktoré spôsobilo požiar, informuje TASR.
Ten sa následne rýchlo podarilo dostať pod kontrolu. Pri útoku sa nikto nezranil, vznikli len materiálne škody.
Prokuratúra tvrdí, že obžalovaný konal „v záujme cudzej vojenskej spravodajskej služby“ a že Rusko bolo o jeho plánoch „informované“. Podľa prokuratúry obžalovaný, ktorý mal v čase skutku 17 rokov, mal za svoje konanie prisľúbené auto BMW 530 a odmenu 10.000 eur.
Sudkyňa vo Vilniuse uviedla, že Danylo Bardadym spáchal vo Vilniuse teroristický čin a dopustil sa aj „pokusu o (ďalší) teroristický útok“ v severolitovskom meste Šiauliai, kde sa nachádza základňa NATO.
Bardadym bol tiež uznaný vinným z „výcviku na teroristické účely“, zo zahraničnej cesty do Rigy „za účelom teroristických aktivít“ a z nedovoleného držania výbušnín, uviedol sudca.
Bardadym mal pri podpaľačskom útoku komplica - ďalšieho občana Ukrajiny. Po útoku vo Vilniuse obaja utiekli do Varšavy. Tam bol Bardadymov komplic zadržaný a bude súdený v Poľsku.
Bardadym sa do Vilniusu vrátil, aby si vyzdvihol tašku s výbušninami na ďalší útok, a potom chcel odcestovať autobusom do Rigy. Cestou do Lotyšska bol zadržaný.
Danylo Bardadym pochádza z juhoukrajinského Chersonu. Podľa denníka The New York Times odišiel z Ukrajiny do Poľska po vypuknutí vojny rozpútanej ruskou armádou vo februári 2022.
Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 sa Litva, ako aj ďalšie pobaltské štáty a Poľsko stali silnými a odhodlanými spojencami Kyjeva. Tvrdia súčasne, že od ruskej invázie na Ukrajinu čelia opakujúcim sa pokusom o sabotáže, ktoré podľa nich organizuje Rusko.
V lete 2024 v skladoch v Nemecku a Spojenom kráľovstve explodovali balíky odoslané z Litvy. Aj v tomto prípade podozrenie padá na Rusko.
Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 sa Litva, ako aj ďalšie pobaltské štáty a Poľsko stali silnými a odhodlanými spojencami Kyjeva. Tvrdia súčasne, že od ruskej invázie na Ukrajinu čelia opakujúcim sa pokusom o sabotáže, ktoré podľa nich organizuje Rusko.
V lete 2024 v skladoch v Nemecku a Spojenom kráľovstve explodovali balíky odoslané z Litvy. Aj v tomto prípade podozrenie padá na Rusko.