Podpaľača rezidencie guvernéra Pensylvánie obvinili z pokusu o vraždu

New York 14. apríla (TASR) - Muža, ktorý v noci na nedeľu v meste v Harrisburg podpálil rezidenciu guvernéra amerického štátu Pensylvánia Josha Shapira, obvinili z pokusu o vraždu a ďalších siedmich trestných činov vrátane terorizmu voči vláde, informovala v pondelok agentúra AFP, píše TASR.



Shapiro, všeobecne považovaný za potenciálneho prezidentského kandidáta Demokratickej strany vo voľbách v roku 2028, bol v čase incidentu aj s rodinou v inej časti tej istej budovy.



"Kým sa požiar podarilo úspešne uhasiť, spôsobil značné škody na časti obydlia," uvádza sa vo vyhlásení hasičov. K obetiam na životoch a zraneniam nedošlo.



Páchateľ podpaľačského útoku - 38-ročný Cody Balmer - z miesta činu ušiel, ale neskôr sa sám prihlásil na polícii.



V dokumentoch polície, ktoré má AFP k dispozícii, sa uvádza, že bezpečnostné kamery v okolí rezidencie zaznamenali, ako Balmer prelieza obvodový plot, rozbíja okno a hádže benzínom naplnenú fľašu od piva, potom rozbije ďalšie okno, vstúpi do rezidencie a zapáli ďalšiu fľašu. Následne z nehnuteľnosti utiekol.



Na otázku vyšetrovateľov, čo by urobil, keby sa stretol so Shapirom v rezidencii, Balmer povedal, že by ho udrel kladivom.



AFP doplnila, že Shapiro vo svojej rezidencii v sobotu večer pri príležitosti prvej noci židovského sviatku pesach usporiadal obrad pre rodinu a priateľov. V súvislosti s tým a útokom deklaroval, že sa nenechá zastrašiť a bude sa aj naďalej hlásiť k svojej židovskej viere.



Okrem toho v reakcii na útok vo svojej rezidencii Shapiro dôrazne vyzval na ukončenie politického násilia. „Tento druh násilia sa v našej spoločnosti stáva príliš bežným a je mi úplne jedno, či prichádza z jednej alebo druhej strany... Nie je to v poriadku a musí to prestať,“ povedal.



Útok odsúdili aj predstavitelia Republikánskej strany. Ministerka spravodlivosti Pam Bondiová v statuse na sieti X napísala, že sa jej „hlboko uľavilo, že guvernér Shapiro a jeho rodina sú v bezpečí“. Viceprezident J. D. Vance označil útok na Shapira za „naozaj nechutné násilie“ a vyjadril nádej, že páchateľ bude rýchlo postavený pred súd. Prezident USA Donald Trump v nedeľu večer pri návrate do Washingtonu na palube Air Force One novinárom povedal, že o útoku bol informovaný.



Shapiro (51) je guvernérom Pensylvánie od januára 2023. Vo voľbách guvernéra s rozdielom 15 percentuálnych bodov porazil kandidáta Republikánskej strany Douga Mastriana podporovaného terajším prezidentom Donaldom Trumpom. V rokoch 2017 - 2023 bol generálnym prokurátorom Pensylvánie.



O Shapirovi sa vlani krátko uvažovalo ako o kandidátovi na viceprezidenta USA. Nakoniec sa ním stal guvernér Minnesoty Tim Walz.