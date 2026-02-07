< sekcia Zahraničie
Podpaľači poškodili železničnú trať neďaleko Bologne
Autor TASR
Rím/Bologna 7. februára (TASR) - Talianska polícia v sobotu informovala, že neznámi podpaľači poškodili železničnú infraštruktúru neďaleko severotalianskeho mesta Bologna. Z viacerých miest preto hlásia výrazné meškanie spojov. K potenciálnej sabotáži došlo počas prvého dňa zimných olympijských hier, ktoré sa konajú v Miláne a v Cortine d'Ampezzo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Požiar zasiahol výhybku a poškodil elektrické káble slúžiace na detekciu rýchlosti vlaku, čo spôsobilo až dvojhodinové meškania vysokorýchlostných, medzimestských a regionálnych spojov v jednom z najfrekventovanejších železničných uzlov Talianska. Zasiahnutá bola trať medzi Bolognou a Benátkami, avšak problémy hlásia aj na úseku medzi Bolognou a Milánom a na trasách k Jadranskému pobrežiu.
Požiar bol podľa hovorcu polície „pravdepodobne založený úmyselne“. Doteraz sa však k činu nikto neprihlásil. Na miesto incidentu už dorazila dopravná polícia aj protiteroristický útvar Digos.
K útokom na železničné trate došlo aj počas letných olympijských hier v Paríži v roku 2024. Dopravu vtedy výrazne narušili krátko pred slávnostným otváracím ceremoniálom.
