Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 9. október 2025Meniny má Dionýz
< sekcia Zahraničie

Podpis dohody prvej fáze mierového plánu pre Gazu sa očakáva o 11.00 h

.
Izraelské jednotky sú viditeľné v blízkosti hranice s Pásmom Gazy v južnom Izraeli, utorok, 30. septembra 2025. Foto: TASR/AP

V prvej fáze Hamas prepustí všetkých rukojemníkov zadržiavaných v palestínskej enkláve a izraelské sily sa stiahnu na dohodnutú líniu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tel Aviv/Gaza 9. októbra (TASR) - Podpísanie dohody o prvej fáze mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre palestínske Pásmo Gazy by sa malo uskutočniť vo štvrtok o 11.00 h SELČ. Uviedol to pre agentúru Reuters zdroj oboznámený s podrobnosťami tejto dohody, informuje TASR.

Prímerie v palestínskej enkláve by podľa spomínaného zdroja malo vstúpiť do platnosti ihneď po podpise dohody.

Súhlas s prvou fázou mierového plánu oznámil Trump v stredu a následne ho potvrdili aj obe strany konfliktu - Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas - ktoré od pondelka nepriamo rokovali v Egypte.

V prvej fáze Hamas prepustí všetkých rukojemníkov zadržiavaných v palestínskej enkláve a izraelské sily sa stiahnu na dohodnutú líniu. Stanica Sky News informuje, že izraelská armáda by sa mala z palestínskeho územia stiahnuť v priebehu 24 hodín od podpisu dohody. Podľa zdroja môže dôjsť k prepusteniu rukojemníkov už v sobotu, najneskôr však do pondelka.

Hoci izraelská armáda začala operačné prípravy na realizáciu tohto plánu, naďalej zostáva rozmiestnená v oblasti, informuje Reuters.

Podľa spravodajského portálu The Times of Israel sú izraelskí vyjednávači naďalej v Egypte, kde pracujú na dokončení podrobností dohody, s dôrazom na zoznam väznených Palestínčanov, ktorých má Izrael prepustiť. Príprava zoznamu je naliehavá kvôli dnešnému zasadnutiu izraelského bezpečnostného kabinetu a vlády, uviedol predstaviteľ.
.

Neprehliadnite

TRAGICKÁ NEHODA: Medzi Heľpou a Závadkou nad Hronom zomrelo šesť ľudí

Prezident SR podpísal nový zákon o adresnej energopomoci

ZAPLETALOVÁ: Veľké zadosťučinenie, že mám bronz na krku

Slovenčina: Je správne pretek alebo preteky?