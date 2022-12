Podpis na listine k Čapímu hnízdu mohol patriť expremiérovi Babišovi

Praha 19. decembra (TASR) - Podpis na listine o prevode akcií Farmy Čapí hnízdo mohol patriť Andrejovi Babišovi staršiemu. Pred súdom to vypovedal písmoznalec Aleš Čulík. Na znaleckej škále ide podľa neho o rovinu nízkej pravdepodobnosti, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



V úvode pondelkového pojednávania sudca Jan Šott uviedol, že Andrej Babiš požiadal o odročenie pojednávania. Podal žiadosť na Ústavný súd, v ktorej napadol spôsob, akým bol v marci vydaný Poslaneckou snemovňou k trestnému stíhaniu. So žiadosťou však neuspel.



Šott preto k výsluchu ako prvého predvolal písmoznalca Aleša Čulíka. Ten uviedol, že vyhotoviť dodatok k posudku bolo komplikované, pretože mu Babiš neposkytol ďalšie podpisy na preskúmanie.



Podľa neho prichádza do úvahy, že podpis na listine o prevode akcií Farmy Čapí hnízdo patrí Andrejovi Babišovi staršiemu. Spresnil, že na písmoznaleckej škále je táto hypotéza na úrovni nízkej pravdepodobnosti. Jednoznačný záver, či bol podpis sfalšovaný, tak opäť nemohol vysloviť. Na podobnosť podpisov nemôže mať vplyv genetika, uviedol v odpovedi na otázku sudcu.



O tento posudok v odbore písmoznalectva požiadal 17. októbra štátny zástupca Jaroslav Šaroch. Znalec Čulík už o svojom posudku vypovedal v septembri. Pre nedostatok materiálov vtedy nemohol vyvodiť závery.



Predmetom skúmania je, či podpis na listine o prevode akcií patrí Babišovi staršiemu alebo jeho synovi. Andrej Babiš mladší vo svojej výpovedi poprel, že by podpis bol jeho. Otca obvinil, že jeho podpis sfalšoval.