< sekcia Zahraničie
Irán: Podpísanie dohody s USA sa neuskutoční v nedeľu
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf predtým vyhlásil, že mierová dohoda sa podľa všetkého dokončí v priebehu nadchádzajúcich 24 hodín.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán 13. júna (TASR) – Očakávané memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré má ukončiť vojnu na Blízkom východe, nebude podpísané v nedeľu, uviedol v sobotu podľa štátnych médií hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí. Nemožno však podľa neho vylúčiť podpis v nadchádzajúcich dňoch, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.
„Musíme počkať a uvidíme, kedy presne k podpisu dôjde, no nebude to zajtra,“ povedal hovorca Esmáíl Bakájí podľa tlačovej agentúry IRNA. „Možnosť, že sa to stane v najbližších dňoch, nemôže byť vylúčená,“ doplnil s tým, že pri vyjadreniach o termíne podpísania dohody je potrebné opatrnosť, pretože podľa jeho slov druhá strana váha.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf predtým vyhlásil, že mierová dohoda sa podľa všetkého dokončí v priebehu nadchádzajúcich 24 hodín. Budúci týždeň by sa tak mohli uskutočniť technické rokovania, po ktorých bude nasledovať elektronický podpis dohody.
Došlo k tomu po týždňoch stagnujúcich rokovaní o podmienkach memoranda o porozumení, hoci USA i Irán v uplynulých dňoch opakovane naznačovali, že sa blížia k dosiahnutiu dohody. Spojené štáty ešte v sobotu skoro ráno oznámili, že zostrelili viacero iránskych dronov útočiacich na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Washington a Teherán uzavreli ešte v apríli prímerie vo vojne, ktorú odštartovali útoky Izraela a USA na Irán 28. februára.
„Musíme počkať a uvidíme, kedy presne k podpisu dôjde, no nebude to zajtra,“ povedal hovorca Esmáíl Bakájí podľa tlačovej agentúry IRNA. „Možnosť, že sa to stane v najbližších dňoch, nemôže byť vylúčená,“ doplnil s tým, že pri vyjadreniach o termíne podpísania dohody je potrebné opatrnosť, pretože podľa jeho slov druhá strana váha.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf predtým vyhlásil, že mierová dohoda sa podľa všetkého dokončí v priebehu nadchádzajúcich 24 hodín. Budúci týždeň by sa tak mohli uskutočniť technické rokovania, po ktorých bude nasledovať elektronický podpis dohody.
Došlo k tomu po týždňoch stagnujúcich rokovaní o podmienkach memoranda o porozumení, hoci USA i Irán v uplynulých dňoch opakovane naznačovali, že sa blížia k dosiahnutiu dohody. Spojené štáty ešte v sobotu skoro ráno oznámili, že zostrelili viacero iránskych dronov útočiacich na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Washington a Teherán uzavreli ešte v apríli prímerie vo vojne, ktorú odštartovali útoky Izraela a USA na Irán 28. februára.