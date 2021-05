Podpora kandidátky Zelených na post kancelárky v Nemecku klesla

Berlín 21. mája (TASR) - Popularita kancelárskej kandidátky nemeckých Zelených Annaleny Baerbockovej sa v najnovšom prieskume verejnej mienky zverejnenom v piatok oproti minulému týždňu výrazne prepadla. Stalo sa tak po tom, čo Baerbocková oznámila, že omylom nepriznala niektoré zo svojich dodatočných príjmov, informuje agentúra AFP.



Spolupredsedníčka Zelených dodatočne priznala príjmy vo výške zhruba 25.200 eur za roky 2018-2020, ktoré dostala od svojej strany. Lídri Zelených, ktorí sú aj poslancami Spolkového snemu, podľa interných pravidiel nedostávajú mesačný plat, ale osobitné príplatky, napríklad vianočné odmeny.



Práve tieto platby 40-ročná politička nepriznala, čo označila "hlúpu nepozornosť", ktorú napravila okamžite, ako si túto chybu všimla. Dodala, že tieto príjmy boli riadne zdanené.



Jej politickí protivníci však na túto skutočnosť bezprostredne zareagovali kritikou. Generálny tajomník Kresťanskosociálnej únie (CSU) Markus Blume obvinil Zelených z "pokrytectva a dvojakého metra" v súvislosti s príspevkami, z ktorých časť vyplatili vo forme bonusov za nedávne volebné úspechy. "Skutočnosť, že Zelení, ktorí sú kritikmi kapitalizmu, vyplácajú svojim lídrom bonusy za úspechy, je groteskná," povedal Blume.



Táto chyba podľa denníka Süddeutsche Zeitung oslabí Baerbockovej pozíciu, keďže jej kampaň pred septembrovými parlamentnými voľbami je založená na tom, že je v porovnaní so svojimi súpermi považovaná za bezúhonnejšiu. Agentúra AFP v tejto súvislosti pripomenula nedávne korupčné škandály politikov bloku CDU/CSU ohľadom nákupu respirátorov, pre ktoré viacerí z nich odstúpili zo svojich postov.



Popularita Baerbockovej podľa prieskumu Politbarometer televízie ZDF klesla na úroveň 0,5 na škále od -5 do 5, pričom pred dvoma týždňami bola na hodnote 1,0. V rebríčku obľúbenosti naďalej vedie dosluhujúca kancelárka Angela Merkelová s hodnotou 2,1.



Na druhom a treťom mieste skončili premiér Bádenska-Württemberska Winfried Kretschmann zo strany Zelených s hodnotou 1,8 a bavorský premiér Markus Söder (CSU) s hodnotou 1,2. Na štvrtej priečke sa umiestnil druhý z dvojice lídrov Zelených - Robert Habeck (1,0) a tesne za ním nasleduje kancelársky kandidát Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Olaf Scholz (0,9), píše denník Die Welt.



Prieskum ukázal, že hoci Zelení vedú vo voličských preferenciách (25 percent v porovnaní s 24 percentami pre CDU/CSU), väčšina Nemcov (56 percent) by v súčasnosti uprednostnila vládu vedenú kresťanskými demokratmi. Za vládu Zelených sa vyslovilo len 38 percent opýtaných.



Baerbockovú by chcelo za kancelárku 42 percent respondentov a šéfa CDU Armina Lascheta 46 percent.



Na prieskume sa od utorka do štvrtka tohto týždňa zúčastnilo 1229 náhodne vybraných oprávnených voličov.