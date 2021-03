Podpora Merkelovej konzervatívcov šesť mesiacov pred voľbami klesá

Berlín 28. marca (TASR) - Popredný predstaviteľ stredopravého bloku nemeckej kancelárky Angely Merkelovej v nedeľu varoval, že v krajine rastie "atmosféra zmeny", keď prieskumy šesť mesiacov pred voľbami ukazujú pokles dôvery voličov v konzervatívcov dlhoročnej šéfky nemeckej vlády. Informovala o tom agentúra AP.



Prieskum pre nedeľňajšie noviny Bild am Sonntag ukázal, že únia CDU/CSU, ktorú tvoria Merkelovej Kresťanskodemokratická únia a bavorská Kresťanskosociálna únia, má aktuálne podporu len 25 percent voličov. Za posledný týždeň ide o pokles o dva percentuálne body, pričom v polovici januára bola podpora CDU/CSU ešte na úrovni 36 percent.



Zelení sú podľa tohto prieskumu s 23 percentami už len dva percentuálne body za konzervatívcami. Tretí sú koaliční sociálni demokrati z SPD, ktorí zostali na úrovni 17 percent. Krajne pravicová Alternatívna pre Nemecko (AfD) a liberáli z FDP majú podporu po desať percent a stranu Ľavica by volilo deväť percent Nemcov.



"Situácia je veľmi vážna," povedal pre Bild am Sonntag bavorský premiér a šéf CSU Markus Söder. "Čísla korony stúpajú a preferencie únie klesajú," zdôraznil politik, ktorý patrí k možným kandidátom únie CDU/CSU na kancelára v septembrových spolkových voľbách. Merkelová sa už o piate funkčné obdobie už uchádzať nebude.



Úniu CDU/CSU, ktorá vo voľbách v roku 2017 dostala takmer 33 percent hlasov, zasiahol škandál okolo obvinení viacerých poslancov z korupcie v súvislosti s nákupom ochranných pomôcok proti covidu, ako aj nespokojnosť s pomalým tempom očkovania v krajine.



"Únia musí ukázať, že má stále silu a idey a že nie je vyčerpaná a opotrebovaná," konštatoval Söder.