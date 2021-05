Podpora nemeckých konzervatívcov z CDU/CSU naďalej klesá

Berlín 2. mája (TASR) - Nemeckým konzervatívcom z Únie CDU/CSU naďalej klesá podpora, ukazujú výsledky nového prieskumu zverejnené v nedeľu. Oproti predošlému týždňu si pohoršili o tri percentuálne body a dosiahli aktuálnych 24 percent. Zaostávajú tak už o tri body za Zelenými, ktorých by volilo 27 percent Nemcov. Informovala o tom agentúra DPA.



Zelení v tzv. Nedeľňajšom trende, ktorý zostavuje inštitút Kantar pre noviny Bild am Sonntag, predstihli kresťanských demokratov kancelárky Angely Merkelovej pred týždňom, keď bola ich podpora na úrovni 28 percent.



O dva body si v tomto prieskume naopak polepšili sociálni demokrati z SPD, ktorí dosiahli 15 percent, i liberáli z FDP s terajšími 11 percentami. Nezmenila sa podpora strany Ľavica (sedem percent) ani krajne pravicovej AfD (desať percent).



V prieskume inštitútu Kantar odpovedalo 1442 respondentov od 22. do 28. apríla na otázku, ktorú politickú stranu by volili, keby sa voľby konali budúcu nedeľu.



Voľby do Spolkového snemu sa v Nemecku uskutočnia 26. septembra. Zelení minulý týždeň nominovali za kandidátku na spolkovú kancelárku svoju spolupredsedníčku Annalenu Baerbockovú. Kandidátom konzervatívcov bude predseda CDU Armin Laschet, ktorý sa presadil v súboji s populárnejším bavorským premiérom a šéfom CSU Markusom Söderom. SPD ako svojho kancelárskeho kandidáta už dávnejšie potvrdila súčasného ministra financií Olafa Scholza.